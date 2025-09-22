Alexis Vega explicó su festejo tras anotarle a Chivas

El sábado pasado en el marco de la jornada 9 del Apertura 2025, Alexis Vega regresó al Estadio Akron con la playera del Toluca y se convirtió en el protagonista del partido al marcar un gol y dar un par de asistencias para que los Diablos Rojos vencieran a Chivas por goleada. El delantero mexicano que fue abucheado a lo largo del partido causó una polémica especial cuando festejó la tercera anotación del vigente campeón del futbol mexicano.

Ya con el marcador con dos goles de ventaja y tras la expulsión de Fernando González, Alexis Vega recibió un largo pelotazo y condujo el balón hasta los linderos del área chica para cachetear el balón al poste más lejano del "Tala" Rangel en una exhibición del buen momento en el que se encuentra el atacante. Tras marcar el gol, Vega mostró una camiseta negra con el mensaje "Feliz cumpleaños, amor. Te amo", gesto que no cayó muy bien en algunos seguidores del Rebaño.

Por ello, en zona mixta, Alexis Vega fue preguntado acerca del festejo frente a la afición de Chivas y cómo es su relación con los seguidores rojiblancos ahora que viste la playera del Toluca. "Jamás le voy a faltar el respeto a Chivas ni a su afición, me dieron muchísimo a mí y mi familia, fui muy feliz en esa institución. Después el festejo fue cumpleaños de mi esposa, quise tener un bonito detalle", explicó.

Aunque tampoco escondió que le busca encender al público ya que es parte del futbol. "Por ahí a veces también ‘pico’ un poquito a la gente porque sé que es un espectáculo, ellos vienen a disfrutar el partido, pero siempre con respeto, nada más que me presten un poquito de atención y después a lo que sé hacer, marcar diferencia", señaló Vega.

En lo que va del 2025, Alexis Vega suma 15 goles, 18 asistencias y dos títulos en partidos oficiales. Además de que es un recurrente en las listas de Javier Aguirre para los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial del próximo año.

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB