El Brujas de Bélgica ha puesto su mirada en Hugo Camberos, joven canterano y actual jugador de las Chivas, con la firme intención de incorporarlo a su plantilla para la próxima temporada. Según información exclusiva de Súper Deportivo, el club europeo ya ha presentado una oferta formal para adquirir el 100 % del pase del delantero, quien tuvo un desempeño destacado durante el torneo Clausura 2025.

Chivas, por su parte, analiza la propuesta y busca quedarse con un porcentaje del pase antes de concretar la venta, estrategia que le permitiría beneficiarse en caso de que Camberos logre consolidarse en Europa y explote todo su potencial. Esta medida refleja la confianza del club en el talento del joven futbolista, así como la expectativa de obtener un ingreso importante por su transferencia.

Actualmente, el Brujas ha iniciado la temporada 2025-26 en la sexta posición de la liga belga, sumando seis puntos tras dos victorias y una derrota en sus primeros tres encuentros. En el ámbito internacional, el equipo europeo ha tenido un buen desempeño en la Champions League: en la tercera ronda de clasificación logró superar al RB Salzburgo y ahora se encuentra en la fase de playoffs, donde enfrentará al Rangers de Escocia. La posibilidad de jugar en torneos europeos representa una oportunidad de crecimiento importante para Camberos, tanto a nivel deportivo como en su proyección internacional.

Hugo Camberos, de 18 años, estaría a punto de enfundarse la segunda camiseta profesional de su carrera, después de formarse en las fuerzas básicas y debutar con el primer equipo de Chivas. Hasta ahora, en la Primera División de México, el joven delantero ha disputado 21 partidos, en los que ha registrado un gol, una asistencia y una tarjeta amarilla, acumulando un total de mil 815 minutos en el terreno de juego.

Con esta transferencia, Camberos podría dar un salto importante en su carrera, enfrentando nuevos desafíos en Europa y mostrando su calidad frente a un público internacional. Tanto los aficionados de Chivas como los seguidores del Brujas estarán atentos a cómo se desarrolla esta negociación, que promete marcar un hito en la carrera del joven atacante mexicano.

