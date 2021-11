El balance es de retroceso: “Tata” Martino

Inició su proceso en el 2019 y todo era miel sobre hojuelas, con triunfos, títulos y un buen futbol. Ahora, Gerardo “Tata” Martino reconoció que su proceso a dos años de su llegada a la Selección mexicana de futbol ha ido en retroceso, luego de perder ante Estados Unidos y Canadá en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“El balance de la pandemia para acá es marcado de retroceso, no hablo solo de resultados, sino dela forma futbolística, lo dije después del partido con Estados Unidos, nos vimos mucho, partidos amistosos, partidos de Copa Oro, y hasta ahora no hemos podido alcanzar el nivel, hemos tenido partidos mejores, pero no hemos tenido el buen nivel del 2019”, dijo el timonel de la selección azteca.

Sobre el descalabro del Tricolor en Edmonton ante el país de la Hoja de Maple, el técnico argentino aceptó que su equipo careció de profundidad y que fueron víctimas de sus propios errores.

“A veces toca perder partidos por errores de nuestro equipo, errores defensivos y en ofensiva. Neutralizamos bien a sus extremos que eran jugadores que nos preocupaban, pero nosotros carecimos de profundidad, la conseguimos en el segundo tiempo cuando recurrimos a nuestro sistema habitual y ahí nos vimos mucho mejor”, aceptó Martino para TUDN.