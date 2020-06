El Villarreal de España ficha a Rubí Soto, procedente de Chivas

Pasaron 10 años desde que Jorge Carlos Vergara (qepd) anunciara con bombo y platillo la partida de Javier ''Chicharito'' Hernández al futbol de Europa con el Manchester United y ahora su hijo, Amaury Vergara, al frente del Club Guadalajara sigue sus pasos. La delantera Rubí Soto es nueva jugadora del Villarreal de España y entre lágrimas por parte de todos los presentes, se anunció este histórico acontecimiento.

Y es que es la primera futbolista de Chivas que deja la institución para incursionar en la aventura del Viejo Continente y aunque no lo hace a un equipo top en el mundo, sí disputará una Liga competitiva, con el sueño de trascender.



''Para mí, de corazón es un gran honor, como presidente, tener a una jugadora formada en Chivas que emigra a Europa, yo no creo en las coincidencias, yo creo que alguien allá arriba te está cuidando, me siento muy identificado, con alguien que me está cuidando como a ti y representa mucho que seas un ejemplo para todas las jugadoras que vienen atrás de ti, te felicito de todo corazón, que la rompas allá y que Chivas tendrá las puertas abiertas para ti, si quieres regresar, este será tu equipo'', le dijo Amaury Vergara a Rubí Soto, notablemente conmovida por el reciente fallecimiento de su señora madre.

Por su parte, la ahora nueva jugadora del Villarreal Femenil, explicó que tendrá un ángel desde el cielo que la guiará en esta aventura que se llama futbol europeo y reiteró su deseo de volver a México, con Chivas a retirarse.

''Me siento muy contenta de saber que llego a una gran familia, que me van a arropar desde que llegue, seguramente mi mamá hará que me vaya bien, dejaré el nombre de Chivas en alto, porque voy a venir a retirarme a aquí, estoy muy agradecida y contenta, con muchos sentimientos encontrados'', dijo la delantera de 24 años de edad.

Rubí firma un contrato con el Villarreal Femenil que la vinculan por dos años, esto a pesar de que en Chivas tenía todavía año y medio más de contrato.

