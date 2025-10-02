La Zona Metropolitana de Guadalajara contará con seis nuevos hoteles para el Mundial FIFA 2026, los cuales añadirán aproximadamente 2 mil habitaciones a la oferta hotelera actual.

Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), explicó que estos nuevos hoteles serán de distintas categorías, con el objetivo de atender la diversidad de perfiles entre los visitantes que llegarán con motivo del torneo.

El directivo señaló que la ciudad se está preparando en materia de infraestructura para recibir a los millones de turistas que se esperan durante el evento.

"Sí creo que las mejoras que se están haciendo en infraestructura, sobre todo del aeropuerto para acá, son básicas, y ha sucedido en cada uno de los eventos", añadió.

Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), explicó que estos nuevos hoteles serán de distintas categorías, con el objetivo de atender la diversidad de perfiles entre los visitantes que llegarán con motivo del torneo. EL INFORMADOR / J. Velazco

Asimismo, mencionó que se contempla la construcción de una bahía especial para que los taxis de plataformas digitales puedan operar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

"Sabemos que son instalaciones federales y es materia federal, sin embargo, el crear estas bahías, que por cierto es un caso mundial, a donde tú vayas te las encuentras".

De acuerdo con Staufert, se estima que Guadalajara podría recibir al menos 3 millones de turistas durante el periodo relacionado con el Mundial.

"Sí es posible, nosotros llegamos a tener en diciembre hasta 2 millones de turistas. No todos se hospedan en hoteles o en Airbnb; también hay una parte muy importante de tapatíos que están en el exterior y también tapatíos que están en otro lado del país y que se van a quedar con sus familiares", aseguró.

Agregó que el Mundial no sólo implicará los 28 días de competencia, durante los cuales se jugarán cuatro partidos en la ciudad, sino también todo el trabajo previo relacionado con la organización. Esto incluye la llegada de equipos, staff y personal desde abril o mayo.

Actualmente, la OFVC reporta que en la zona metropolitana se ofrecen más de 30 mil habitaciones de hotel, además de unas 7 mil 500 unidades disponibles a través de Airbnb.

Para este año, se prevé un incremento del 13 % en ingresos turísticos, y para 2026, se espera un aumento del 15 %.

"El incremento no es sólo por el Mundial, sino todo lo que viene previo, más los eventos que ya tenemos cerrados", afirmó Staufert.

MF