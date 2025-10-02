Después de su grave lesión en el Clásico Nacional ante América, Roberto Alvarado ha comenzado a entrenar con Chivas. El jugador del conjunto rojiblanco trabajó con balón en las últimas prácticas del equipo.

El “Piojo” se convirtió en la buena noticia en el campamento rojiblanco, esto después de que ya ha comenzado a trabajar con el esférico y se ha integrado a los entrenamientos en el club Chivas Verde Valle, aunque los tiempos marcaban que su regreso llevaría un par de días más.

Alvarado se ha perdido los últimos cuatro juegos con el Guadalajara. La lesión del futbolista en el duelo ante América fue más fuerte de lo que inicialmente se pensaba, ya que se esperaba que estuviera fuera de actividad al menos dos fechas.

Actualmente, el volante rojiblanco ha recibido el alta médica para regresar progresivamente a la actividad. Sin embargo, deberán pasar algunos días para que se encuentre listo y en ritmo futbolístico para reaparecer con el Guadalajara.

Aunque el futbolista no estará listo para el encuentro de este domingo ante Pumas, Alvarado aprovechará el parón por fecha FIFA para recuperarse a plenitud y regresar en ritmo futbolístico. Su vuelta a las canchas se presentaría en la reanudación de la Liga MX, durante el compromiso de la fecha 13 ante Mazatlán.

La lesión que presentó Alvarado con el Guadalajara no solo le afectó con su club, también se perdió la convocatoria con la selección mexicana para los compromisos ante Colombia y Ecuador. El jugador será una baja sensible en el esquema de Javier Aguirre, quien tenía al “Piojo” como titular indiscutible en los compromisos más importantes con la selección nacional.

SV