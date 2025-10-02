Guadalajara apuesta por la educación de policías, bomberos, personal médico y tapatíos

El Ayuntamiento de Guadalajara anunció la entrega de mil becas educativas dirigidas a policías, bomberos, personal de salud y habitantes de la ciudad, con apoyos de hasta el 90% para estudiar preparatoria, licenciaturas o posgrados.

Durante la firma del convenio, la regidora Ana Isabel Robles Jiménez explicó que el objetivo es apoyar la formación académica de personas que cumplen funciones esenciales en la ciudad, así como de ciudadanos que requieren este respaldo para continuar sus estudios.

“Me siento profundamente orgullosa de que en Guadalajara estemos haciendo realidad este sueño: apoyar a las y los tapatíos que todos los días trabajan y cuidan de nuestra ciudad, dándoles la oportunidad de crecer profesionalmente”, afirmó Robles.

El programa contempla 362 becas para policías, bomberos y personal de salud, y 638 más abiertas a la población en general. Las becas serán aplicables en distintos niveles educativos y con descuentos de hasta el 90% en colegiaturas.

La regidora agradeció a quienes colaboraron en este esfuerzo, mencionando a la Comisión Binacional Educativa de Jalisco y California, así como a la Universidad América Latina, representada por su fundador y rector, José de Jesús Ruiz Ángel.

También señaló que el proyecto contó con el respaldo de otros miembros del Ayuntamiento.

“Este esfuerzo no hubiera sido posible sin el respaldo de las y los regidores del Ayuntamiento, el Secretario General y el Síndico, así como a la Presidenta Municipal Verónica Delgadillo, quien con su visión, ha logrado que Guadalajara siga siendo la ciudad que cuida a su gente”.

Robles destacó la importancia de facilitar el acceso a la educación como una herramienta de desarrollo individual y colectivo.

“La educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y comunidades. Hoy reafirmamos que Guadalajara es una ciudad justa, igualitaria y que pone al centro a quienes más nos cuidan y a quienes más lo necesitan”, recalcó.

Finalmente, señaló que estas becas también representan un reconocimiento a quienes desempeñan funciones fundamentales en la ciudad.

“Este programa no sólo representa un beneficio académico, sino también un reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de quienes forman dan su vida con pasión y honor por Guadalajara”.

MF