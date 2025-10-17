El Tri Sub-17 femenil va por la revancha mundialista en Marruecos

Este viernes dio comienzo en Marruecos la novena edición del Mundial Sub-17 Femenil, uno de los torneos más importantes en el desarrollo del futbol profesional de mujeres a nivel global. La Selección Mexicana se prepara para su debut, que será este sábado 18 de octubre frente a Corea del Norte, nada menos que la vigente y máxima campeona de la categoría, un reto mayúsculo para las dirigidas por Miguel Ángel Gamero .

El conjunto tricolor llega a esta cita mundialista con la meta clara de volver a ser protagonista, como lo hizo en 2018, cuando firmó su mejor participación en la historia del torneo al llegar a la gran Final, instancia en la que cayó ante España, pero dejando una huella imborrable. Desde entonces, México ha consolidado un proyecto de formación que ha mantenido al país entre las selecciones con mayor presencia y constancia en el torneo.

La historia del Tricolor Femenil Sub-17 en los Mundiales ha sido una curva ascendente . En la primera edición del certamen, celebrada en 2008, México no logró clasificarse. No obstante, a partir del 2010 el combinado nacional se ha convertido en un invitado habitual en esta categoría, sin faltar a ninguna edición desde entonces. Con el torneo de Marruecos 2025, el combinado suma su octava participación consecutiva.

En estos años, las juveniles aztecas han dejado actuaciones destacadas. Además del subcampeonato de 2018, alcanzaron los Cuartos de Final en 2014 y 2016, mostrando una evolución constante en su estilo de juego y en su competitividad frente a las potencias mundiales, aunque en las más recientes ediciones, se han quedado ligeramente rezagadas.

Para el Tri, avanzar a los Octavos de Final es el primer gran objetivo, pero la verdadera encomienda será repetir, o incluso superar, la hazaña de 2018. Gamero y su cuerpo técnico han apostado por un grupo que mezcla talento y mentalidad competitiva para salir con vida de un grupo B que representará todo un desafío, ya que, además de enfrentar a Corea del Norte, también jugarán contra Países Bajos y Camerún.

Esta participación se da en un contexto en el que el futbol femenil mexicano atraviesa una de sus etapas más sólidas, con una liga local que sigue creciendo y un número cada vez mayor de jugadoras jóvenes con experiencia internacional, por lo que las expectativas se mantienen al alza.

Calendario de México en el Mundial Sub-17 femenino

Sábado 18 de octubre

Corea del Norte vs México | 13:00 horas

Martes 21 de octubre

Países Bajos vs México | 13:00 horas

Viernes 24 de octubre

México vs Camerún | 13:00 horas

