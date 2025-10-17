El matador Ernesto Javier “Calita” volverá este domingo 19 de octubre a la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, escenario donde hace apenas unas semanas vivió una de las tardes más importantes de su carrera al cortar cuatro orejas y un rabo, triunfo que lo consolidó como una de las figuras más destacadas de la temporada taurina mexicana.

La corrida, programada para las 16:30 horas, forma parte de la temporada grande y contará con un atractivo cartel que promete una tarde de alto nivel: seis toros de la ganadería de Teófilo Gómez serán lidiados por el número uno del escalafón europeo, el español Alejandro Talavante; el mexiquense “Calita”, gran triunfador reciente en este mismo ruedo, y el hidrocálido Héctor Gutiérrez, torero muy querido por la afición tapatía.

En entrevista con EL INFORMADOR, “Calita” reconoció sentirse “muy contento, ilusionado y motivado” por regresar a una plaza tan exigente. “Venir a Guadalajara siempre es un honor, pero hacerlo después de un triunfo así, representa muchísimo más. Intento manejarlo con humildad y madurez, sin dejar que la cabeza se alborote por lo logrado”, expresó.

El diestro explicó que ha procurado mantener los pies en la tierra, consciente de que el éxito puede ser engañoso. “Le pedí a Dios que me iluminara, porque esos triunfos son peligrosos, te pueden hacer vivir en una nube. Intento disfrutarlo, pero con responsabilidad”, señaló.

Sobre el cartel de este domingo, “Calita” destacó la variedad de estilos que ofrecerán los tres toreros. “Es un cartel muy redondo, con tres formas distintas de interpretar la tauromaquia. Los toros de Teófilo Gómez tienen gran reputación, y eso siempre da garantía de espectáculo”, apuntó.

Con respecto a la presión por repetir su hazaña, el matador aseguró que la afronta con serenidad. “Siempre hay presión en Guadalajara, es una afición sabia y exigente, pero hoy intento disfrutar cada toro, cada pase. Ya con los años aprendes a no boicotearte, a vivir el momento”, reflexionó.

Finalmente, destacó el valor que tiene la plaza tapatía en su carrera: “Guadalajara te incita a torear bien. Es una plaza sin filtros, donde uno se muestra como realmente es, y por eso me gusta tanto venir aquí”.

La cita es este domingo en el Nuevo Progreso, donde Ernesto Javier “Calita” buscará confirmar que su gran momento no fue casualidad.

