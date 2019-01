El Rebaño se ha "Pulido"

Dos cosas han cambiado para Chivas en el Clausura 2019. Primero, que defensivamente el equipo se ha mostrado muy bien para no recibir gol. Y segundo, que los atacantes han sido certeros para meter las opciones que han generado.

Así lo ve el delantero del Guadalajara Alan Pulido, quien ha marcado dos tantos que han significado unidades para los rojiblancos en el inicio del torneo. “Nos hemos preparado muy bien para este inicio de torneo, todo ha sido en base a eso, en el esfuerzo que se ha dado para buscar los resultados y ahora estamos con buena racha, tres en Liga y dos en Copa MX”.

Pulido ha platicado mucho con el técnico José Cardozo sobre cómo hacer para estar más activo ante el arco rival. “Claro que lo he platicado, tengo buena comunicación con él, me ha dicho que para hacer más goles tengo que estar en el área. Por ahí puede ser que, como ante Toluca, me salga un poco del área, pero es claro que las oportunidades donde se presentan es dentro del área. Me siento en un buen nivel, enfocado en aportarle lo que esté de mi para el equipo”.

Hay críticas en todos los aspectos para el Guadalajara aún ganando, pero Pulido no se acongoja. “El torneo anterior generamos muchas llegadas que no se concretaban y descuidamos mucho las líneas. La entrega es la misma, no hemos recibido gol y eso es vital en un equipo porque con un gol podemos lograr el triunfo. Puede gustar o no, pero nosotros nos enfocamos en ganar, de local tenemos que hacernos fuertes”.

A la mitad

En todo el torneo anterior, Alan Pulido convirtió cuatro goles en la campaña regular. En este arranque del Clausura 2019, el tamaulipeco ya va a la mitad, pues suma dos anotaciones.