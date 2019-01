Chivas tiene su mejor arranque en 43 años

Tuvieron que pasar casi 43 años para que Chivas igualara la racha lograda en 1976, ganando sus tres primeros encuentros del torneo sin recibir gol.

La última vez que logró triunfar en los primeros tres duelos con su arco intacto fue en la campaña 1976-1977. Aquella vez derrotaron 1-0 al Toluca, y luego despacharon a UdeG y Tecos con sendos 2-0.

En el Invierno 96 también bajaron la cortina en sus tres primeros partidos, pero en aquella ocasión empataron 0-0 en León en la Jornada 2.

Raúl Gudiño es ahora parte fundamental en el arco rojiblanco, y se mostró equilibrado en sus declaraciones. “Es un trabajo en conjunto desde los delanteros y los defensas. Mi trabajo es que no entre el balón y es un trabajo en conjunto, con desgaste en todas las líneas; agradezco el esfuerzo de todos mis compañeros”.

De vuelta a la polémica

Tras el gol de Enrique Triverio, que sería anulado por el VAR y que significaba el empate para los Diablos Rojos, Raúl Gudiño no reaccionó con reclamo cuando se marcó de primera instancia el tanto.

“No reclamo por la seguridad del árbitro cuando sanciona. Veo que la pelota corre por la línea y mi única reacción es sacarla. Recuerdo que le dije al árbitro que le había faltado unos centímetros al balón para entrar complemente, le dije que se había quedado a muy poco. Ahí uno se da cuenta que no se debe dar ningún balón por perdido, siempre hay que ir por todos los balones. De inicio no reaccioné porque cuando indica gol ya es difícil, está marcado, por eso no dije nada hasta después”.

El “Tata” estará de visita

El técnico de la Selección mexicana de futbol, Gerardo Martino, estará visitado el jueves el campamento rojiblanco, según le confirmaron al técnico José Saturnino Cardozo.