El Rebaño de las oportunidades

Por el problema de cociente que vive el Guadalajara, la afición rojiblanca esperaría que se reforzaran con elementos de calidad.

Pero la realidad es otra. Chivas admite a jugadores que estaban en la oscuridad y que en el Rebaño ven una oportunidad para retomar su carrera, esto, con la complacencia del técnico Tomás Boy y abaratando el portar la playera.

Alberto García, el “Guamerucito”, estuvo en el redil y no pasó nada, solo se enfermó de importancia sin dar resultados deportivos. Chivas desde un tiempo a la fecha, apuesta a elementos que no les cueste sus derechos federativos como el defensa Tony Alfaro, quien llegó gratis, pero demostró que no es para vestir una playera tan importante. Pensaron que sería otro grato caso como Carlos Salcedo.

Con el equipo apareció ayer Ulises Dávila, quien hace días fue a pedir una oportunidad y le dieron el sí. Ahora busca quedarse. Dávila ha vivido una carrera con altibajos, sin alguien que lo asesore. Debutó en el Apertura 2009 a la par de su proceso con la Selección Sub-20, que conquistó el tercer lugar en la Copa del Mundo de la categoría en Colombia 2011. El Chelsea adquirió su pase pero lo cedió al Vitesse, Sabadell, Córdoba, Tenerife y Vitória FC.

Al no pasar nada en Europa con él, regresó a México con Santos y tras cuatro torneos de 2016 a2017 y problemas extra cancha, le dieron las gracias. Haces unas semanas estuvo jugando para el Delhi Dynamos FC de la Superliga de la India y tampoco hizo mucho.

Santiago Ormeño es otro que está a prueba en el redil. De 100% de los minutos del Clausura 2019, apenas pudo estar presente en 1.57%. Es decir, 24 minutos y se la pasó más en la categoría Sub-20 el delantero de 25 años de edad. Poco que decir de él.

Hay otros casos en Chivas, como Hedgardo Marín, Miguel Basulto y hasta Eduardo López, según expresó Sergio Lugo, ya que no han respondido, pese a muchas oportunidades brindadas. “Los jugadores que ya tuvieron cuatro o cinco oportunidades y no respondieron a las expectativas, pues sí deberían irse. Para qué los quieres (Basulto y Marín), déjalos ir, que tengan la oportunidad de jugar en otro lado para que maduren, eso le pasó a Carlos Fierro y le ha pasado a mucha gente”.

No hay diseño de equipo: Lugo

Las pésimas campañas que ha realizado el Guadalajara en los últimos torneos, son porque Chivas no tiene un diseñador de futbol, alguien que esté metido en el negocio de tiempo completo y diseñe desde una pretemporada, para que los refuerzos lleguen en tiempo y forma.

Chivas se va hoy a Cancún, a la etapa fuerte de trabajos en playa, donde estarán 15 días trabajando, pero sin refuerzos y solamente incorporaciones. Desde ahí dice Sergio Lugo, ex jugador del Rebaño, el equipo ya no está parejo y falta una mente brillante para ese tipo de detalles. “Estamos tristes por el momento que vive el equipo, en el cual hay responsabilidad de mucha gente, pero ya se tienen que enfocar en darle otra cara, armar un equipo competitivo y que salgan del descenso, porque somos más de 40 millones de aficionados que esperamos eso. Hay una identidad nacional, tenemos 13 títulos de los cuales participé en uno y Chivas tiene un compromiso social, pero necesita un diseñador de equipo verdadera mente profesional. Ojalá Tomás Boy, su gente, Mariano Varela y directiva, le den eso que necesita el equipo. No necesitas cinco refuerzos, se requiere planeación”.

Un error, dejar ir a los jugadores de experiencia

Sergio Lugo, campeón con Chivas en 1986

En Chivas no están llegando los bombazos que espera la afición para salir pronto del nada honroso problema de cociente que vive el equipo, lo cual tiene triste a una gran parte de los seguidores y ex rojiblancos, tal es el caso de Sergio Lugo, quien señaló de manera directa a la directiva como la culpable de que el Guadalajara se esté jugando la categoría.

El que se vaya Jair Pereira de Chivas, desde el punto de vista de “Checo” es otro error de la dirigencia, porque la experiencia en momentos de apremio responden a la altura, más cuando está un descenso en juego. “No le garantizas a ningún jugador la titularidad, pero son un gran aporte. Jesús Molina ha sido un tipo que aporta mucho, profesional, para mí es de los mejores contenciones que tiene México. Ese tipo de jugadores son fundamentales en la adversidad, porque con los chavos es muy difícil porque cuando se juega lo que Chivas, a la hora de la verdad, los Molina, Pereira, Mier, son quienes resuelven el problema”.