Se siguen cabildeando refuerzos

La directiva del Guadalajara conoce bien las zonas a reforzar para el Apertura 2019 de la Liga MX, señaló el técnico Tomás Boy, quien manifestó que se trabaja de la mejor manera para llevar a los jugadores que pretenden.

“Creo que la directiva trabaja duro, no es tan sencillo, ya sabemos cómo es con Chivas, no sólo porque los mexicanos están muy cotizados, sino porque muchos equipos no quieren reforzar a otro conjunto, pero hemos estado en contacto con la directiva para que algunos puntos en la alineación se den en los términos que se necesitan”, dijo.

En declaraciones a Chivas TV, el estratega indicó que han estado en contacto con gente que ya defendió los colores del Rebaño y que podrían incorporarse.

“Hemos hecho algunas invitaciones como se hacen en todos los equipos, a veces resulta a veces no, algunos jugadores que ya han estado aquí, que tienen ganas de volver y que tienen calidad”, apuntó.

Respecto a la salida del defensa Jair Pereira, indicó que sencillamente terminó su ciclo con el cuadro de Chivas.

“Platicamos cuando llegué de cómo los ciclos se acaban, la directiva me dijo que a algunos jugadores se les acabó y lo confirmo, por lo tanto no entra en planes un jugador que le ha dado mucho a la organización y a veces así son las cosas”, estableció.