“Checo” Lugo, molesto porque se abarata la playera

En Chivas no están llegando los bombazos que espera la afición para salir pronto del nada honroso problema de cociente que vive el equipo, lo cual tiene triste a una gran parte de los seguidores y ex rojiblancos, tal es el caso de Sergio Lugo, quien señaló de manera directa a la directiva como la culpable de que se esté jugando la institución la categoría.

El que se vaya Jair Pereira de Chivas, desde el punto de vista de "Checo" es otro error de la dirigencia, porque la experiencia en momentos de apremio responden a la altura, más cuando está un descenso en juego.

"No le garantizas a ningún jugador la titularidad, pero son un gran aporte. Jesús Molina ha sido es un tipo que aporta mucho, profesional, para mí es de los mejores contenciones que tiene México. Ese tipo de jugadores son fundamentales en la adversidad, porque con los chavos es muy difícil porque cuando se juega lo que Chivas, a la hora de la verdad, los Molina, Pereira, Mier, son quienes resuelven el problema".

Hay elementos en el redil que si fuera por ciclo como lo ha dicho Tomás Boy por instrucción de la directiva, tras una charla, ya varios no estarían como Miguel Basulto, Hedgardo Marín, entre otros como Eduardo López, a quien considera le hace falta salir de la institución para que madure en todos los aspectos.

"Creo que siempre renovarte es bueno. Los jugadores que ya tuvieron cuatro o cinco oportunidades y no respondieron a las expectativas, pues sí. También vuelvo a lo mismo, si ya tienes a Mier, Pereira y si llega Oswaldo Alanís, estamos hablando de tres centrales y es difícil tener cuatro o cinco. Para qué los quieres (Basulto y Marín), déjalos ir, que tengan la oportunidad de jugar en otro lado para que maduren, eso le pasó a Carlos Fierro y le ha pasado a mucha gente".

Espera Lugo Barrón, quien ha sido campeón seis veces como auxiliar técnico y obtuvo un campeonato como jugador, que ahora sí sea el momento de Eduardo López, jugador que acepta es diferente pero solamente por algunos lapsos del torneo. Necesita tener regularidad "Chofis" para continuar en Chivas.

"El mismo muchacho López, tiene grandes condiciones pero es muy intermitente. El chavo tiene condiciones, Tomás le tiene mucha fe y por ahí resuelve situaciones, pero igual desaparece por mucho tiempo en tres o cinco partidos. La renovación siempre será buena, pero lo que necesita Chivas es jugadores de experiencia sin duda".

El entorno que se respira en el entorno de los ex jugadores, no es muy bueno con respecto a lo que estará viviendo el equipo, porque necesita refuerzos comprobados, Top y hasta el momento esto no se ha dado.

"Estamos tristes por el momento que vive el equipo, en el cual hay responsabilidad de mucha gente pero ya se tienen que enfocar en darle otra cara, armar un equipo competitivo y que salgan del descenso, porque somos más de 40 millones de aficionados que esperamos eso. Hay una identidad nacional, tenemos 13 títulos de los cuales participe en uno y Chivas tiene un compromiso social, pero necesita un diseñador de equipo verdadera mente profesional. Ojalá Tomás Boy, su gente, Mariano Varela y directiva, le den eso que necesita el equipo. No necesitas cinco refuerzos, se requiere planeación".

LS