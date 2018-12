El Real Madrid va por el tricampeonato

El Real Madrid quiere ensanchar su historia convirtiéndose en el primer club que domina el mundo tres años consecutivos, con la revelación Al Ain, verdugo de River Plate, como último escollo al reconocimiento como equipo más laureado en el Mundial de Clubes superando al Barcelona.

Un título convertido en obligación que pondría el broche a un 2018 marcado por el éxito inédito, ganador de tres ediciones consecutivas de la Champions League, pero también por el fin de un ciclo de gloria con Zinedine Zidane al mando del equipo y Cristiano Ronaldo como referente en un equipo que ya es leyenda.

El presente lo marca la primera opción de firmar un título en la carrera incipiente del argentino Santiago Solari y con Gareth Bale como referente, de nuevo vital en momentos que deciden campeonatos con su triplete en Semifinales.

El Real Madrid, liderado por el galés que todo los madridistas desean ver y al que demandan continuidad, alejó ante el Kashima japonés (3-1) las dudas que le atenazan en una temporada instalado en una montaña rusa que ya le costó el puesto a Julen Lopetegui.

La opción de engrandecer la leyenda mundial tapa carencias a corregir para luchar por grandes títulos el resto del curso. Y Solari lo encara sin intención de tocar lo que le funciona. Sólo habría una duda, la opción de devolver la titularidad a Casemiro, pero el nivel de Marcos Llorente ha sido tan alto que tiene el premio a su rendimiento asumiendo el mando del juego del Real Madrid en el centro del campo. Listo para un nuevo despliegue físico.

El equipo titular está asentado. Thibaut Courtois firme, con su portería a cero en cuatro de sus seis últimos encuentros. La defensa de gala con Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos y un Marcelo que, al final, mejoró su cara en Semifinales. Junto a Llorente dos claves del éxito reciente del Real Madrid, Toni Kroos y Luka Modric, y un tridente ofensivo que se asienta con Lucas Vázquez, Bale y Karim Benzema.

El galés tiene en su mano pasar a ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales de Clubes. Está a un gol de Cristiano Ronaldo y puede arrebatar uno de los innumerables registros marcados por el astro portugués. El Real Madrid sería el primer club que conquista tres coronas mundiales consecutivas. Sería la cuarta desde el cambio de formato del torneo.

Al Ain busca la hazaña de tumbar al grande y firmar una gesta en su estreno en la competición. Con apenas 50 años de vida desde su creación, tras coronarse campeón de la Liga emiratí, con la experiencia croata al mando gracias a la mano de Zoran Mamic, sucesor de Zlatko Dalic cuando tomó las riendas de la Selección para hacer historia con el subcampeonato del Mundial 2018.

Ventajas y debilidades del Al Ain

El juego fuerte del Al Ain llega a balón parado, así como la velocidad ofensiva por bandas. Sus defectos a explotar, la inestabilidad defensiva y menor calidad en la zona de construcción.

Marcelo y Ramos van por su título 20 con los blancos

Los capitanes del Real Madrid Sergio Ramos y el brasileño Marcelo encaran en la Final del Mundial de Clubes, ante Al Ain, la opción de conquistar su vigésimo título como madridistas para quedar tan sólo por detrás de Paco Gento y Manolo Sanchís como los más laureados en la historia del club.

Gento firmó 23 títulos como leyenda del Real Madrid y Manolo Sanchís 21.

El brasileño está a cuatro trofeos de Gento y Manolo Sanchís. AFP

Una generación que ha marcado una época, con Sergio Ramos y Marcelo siempre como indiscutibles, está a puertas de la gloria. Si vencen la tercera Final consecutiva del Mundial de Clubes superarán a Iker Casillas y José Antonio Camacho.

“Puede ser mi título número 20 con el Real Madrid y junto a los de la Selección serían 23, un número que no te imaginas cuando empiezas a jugar. Los vas logrando, pero en el futbol no hay tiempo para disfrutar y no paras a pensar”, aseguró Ramos.

Otro de los que lleva 19 campeonatos con el Real Madrid. AFP

“Es un objetivo personal entrar en la historia del club como el jugador con más títulos y vamos por buen camino. Tengo una buena oportunidad de acercarme a Paco Gento. No me canso de ganar, me reseteo todos los años y ojalá lo ponga muy difícil a los que vienen por detrás”, añadió.

También Iker Casillas y José Antonio Camacho tienen 19 títulos con los merengues. Con 18 está Chendo, y con 17 Alfredo Di Stéfano y Fernando Hierro. Cristiano Ronaldo y Raúl González suman 16.