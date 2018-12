Bale se lo ha comido todo: Santiago Solari

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, alabó especialmente la actuación de su jugador Gareth Bale, que marcó un triplete, en la victoria 3-1 sobre el Kashima Antlers, hoy miércoles en semifinales del Mundial de Clubes.

"Bale se lo ha comido hoy todo. Se ha comido el foco, las tribunas, las porterías... Ha hecho un partido sensacional, ha mostrado lo que es él y lo que es capaz de hacer. Estamos todos muy contentos, él el primero. Le deseo que descanse y se vuelva a comer las redes en el próximo partido", afirmó Solari en su conferencia de prensa tras el triunfo sobre los nipones en Abu Dabi.

"El gol es lo que domina el fútbol y Gareth lo tiene".

"Todos los que estamos alrededor intentamos ser útiles. Al final, el último responsable del rendimiento es el futbolista. Hay veces que tardan más o menos en encontrarse con uno mismo. Gareth ha dado ya grandes alegrías aquí en este equipo, ha sido determinante en momentos muy importantes. Y además con gol, que es lo más importante del fútbol. El gol es lo que domina el fútbol y Gareth lo tiene", añadió.

Solari, como en la conferencia de prensa de la víspera, afirmó que el Mundial de Clubes es un torneo "especial" para él desde el punto de vista personal.

"Me encanta, me parece un torneo precioso. Me gusta la idea de juntar a los campeones de las distintas confederaciones y disputar un campeonato del mundo. Tengo grandes recuerdos de pequeño de la Copa Intercontinental. Después me ha tocado venir varias veces. Es especial para mí, es una cuestión personal", explicó.

Sobre el rival en la final del sábado, el sorprendente Al Ain, verdugo de River Plate en semifinales, dijo que ante todo, merece el máximo respeto.

"Me espero que sean competitivos. Nadie puede llegar a la final de un Mundial de Clubes sin jugar bien. Han marcado muchos goles y han logrado vencer a tres equipos, incluido River Plate. Están en la final porque se lo merecen. Tenemos que ser igual de competitivos que hoy para ganar el trofeo", estimó.

RR