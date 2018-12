Eliminación de Chivas no sorprende a Real Madrid

Para el técnico del Real Madrid, Santiago Solari, la eliminación de Chivas no es sorpresiva y es que a su análisis, en este torneo se encuentran de los mejores equipos del mundo y para muestra el Kashima, quien eliminó al Guadalajara y complicó por momento a los de Madrid.

El ex jugador del Atlante aseguró que previo al Mundial de Clubes se menosprecia mucho a los rivales, pero que ya son tantas las ''sorpresas'' que ahora ya cualquiera le puede ganar a cualquiera.

''Sorpresa, hablar de sorpresas en estos Mundiales ya no sé si podemos, porque ya se repiten demasiado a menudo para hablar de sorpresas, así que desde Europa se dice, bueno no será tan fuerte el rival de Sudamérica, allá del de Concacaf, el de Concacaf al de Asia y al final no se sabe quién siga, está muy parejo el futbol a nivel mundial todos trabajan y todos pueden hacer daño y que en estos niveles no hay equipos malos ni regulares, son todos buenos, muy buenos y excelentes'', comentó en conferencia de prensa.

Sobre su pasado y su presente en Mundial de Clubes, Solari dice estar encantado de participar en esta justa.

''A mí me encanta, me parece preciosa la idea de juntar a los Campeones de las distintas confederaciones y reunirlas y disputar un Campeonato Mundial de clubes, yo tengo grandes recuerdos de pequeño de la Copa Intercontinental, muchos, y he tenido la suerte de venir varias veces, así que es especial para mí, tiene importancia por si misma porque es muy difícil clasificar a este torneo, River tuvo que ganar la Copa Libertadores, y tú sabes lo difícil que es ganarla, el Real Madrid tuvo que ganar la Champions League y así todos los continentes'', añadió.

El ''Indiecito'' destacó la labor de Gareth Bale después del triplete, donde aceptó que se robó el show de la noche.

OF