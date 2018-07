El Liverpool hace oficial el fichaje del portero más caro de la historia

El club inglés Liverpool hizo oficial el fichaje del portero brasileño Alisson Becker, que llega a las filas de los Reds procedente de la Roma de la Serie A italiana en la transferencia más cara de la historia por un guardameta (62.5 millones de euros más bonos).

"En un punto de las últimas semanas se dio la oportunidad de contratar a uno de los mejores porteros del mundo", dijo Jürgen Klopp, técnico del Liverpool a través de un comunicado.

"No tuvimos que pensar mucho tiempo, para ser honesto, es sólo que hay que hablar también con los dueños (de los derechos del jugador). Ellos estuvieron emocionados y también nosotros".

Sobre la transferencia récord que el club inglés paga por Becker, Klopp explicó: "Él (Becker) no tiene nada que ver con el precio, nosotros no tenemos nada que ver con el precio, es el mercado, es como es y no vamos a pensar mucho al respecto".

Becker, de 25 años, surgió de las fuerzas básicas del Internacional de Porto Alegre y llegó a la Roma en el verano del 2016.

Sus actuaciones en la Serie A italiana lo llevaron a la Selección brasileña, con la cual fue titular en el Mundial Rusia 2018.