El Guadalajara se cansó de las eternas promesas

Sin dar nombres ni decir números, José Luis Higuera le confió a EL INFORMADOR que los jugadores que se quedaron con la etiqueta de eterna promesa ya no seguirán en el redil.

El director general de Chivas, dice que fue una de las primeras cosas que le encargó Amaury Vergara, enfatizando en una reestructura del equipo, el cual ya no seguirá dando las mismas oportunidades a canteranos y refuerzos recién llegados.

“El jugador en cualquier equipo, no nada más en Guadalajara, tiene cierto número de oportunidades y si no se puede o no lo logras será en otro club o en otro momento, pero nosotros no tenemos el tiempo para esperar a la gente, no tenemos el tiempo para que un chico de 17 años esté viendo si a los 22 años se consolida. Nuestros tiempos son mucho menores. La exigencia que me hicieron Amaury y Jorge que es de evolucionar el club es precisamente eso, no estar con las eternas oportunidades sin hablar específicamente de alguien. Pero hay jugadores que si no están a la altura de la exigencia de este club pues tendrán que seguir su camino”.

Habrá bajas

Higuera Barberi acepta que el Rebaño tendrá algunas bajas, pero que serán pocas y espera que la gente entienda, ya que jugadores van y vienen. Por ejemplo, uno que les hace falta contratar y que es petición de José Saturnino Cardozo y según una fuente consultada por EL INFORMADOR, se trata de un medio de contención.

“Es cierto que todavía Pepe, entre su plan de requerimientos, hay una posición en la que todavía podríamos ver una alternativa. La estamos evaluando, trabajando, ya me toca a mí esa parte y espero cumplirle ese refuerzo que pudiera faltar”, dijo.

“No va a haber muchas salidas, prácticamente mínimas y son acordes y platicadas con Pepe y con el jugador, así como llegan jugadores hay jugadores que ven un ciclo terminado, cada vez son más cortos los ciclos”.

Chivas regresará a Guadalajara mañana, para tener unos días de descanso antes de preparar el nuevo torneo.