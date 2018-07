El Fraile español que vuela alto en el Tour de Francia

El Tour tiene en su palmarés a un “fraile” que voló muy alto de amarillo por sus carreteras en 1938 y 1948, el italiano Gino Bartali, y ahora otro Fraile, de nombre Omar, ha demostrado que también es capaz de hacerlo con su brillante triunfo en Mende en el año de su debut en la carrera gala.

“Ha sido increíble, era una etapa que tenía marcada desde que conocí el recorrido del Tour y todo ha salido a la perfección”.

Bartali fue conocido como “el fraile volador” por su fervor cristiano y por ofrecer todas sus victorias al Papa.

El español Omar Fraile (Santurce, 1990) ha confirmado en su puesta de largo en la prueba francesa que es un ciclista que hace acopio de un olfato especial para estar en el lugar apropiado en carrera y con ello los objetivos que se marca los puede cumplir dada su sobresaliente calidad.

Fraile ganó la etapa en el Massif Central, despegándose de un pelotón avanzado en la última subida, un ascenso breve pero empinado de tres kilómetros que fue seguido por un rápido descenso y un cierre llano en una pista aérea.

“Cuando vi que el pelotón despegado era tan grande supe que iba a ser una etapa dura, pero escogí bien mi momento y lo conseguí”, dijo Fraile. “Sabía que me quedaba otro aliento... he competido aquí previamente y me conozco el tramo perfectamente”.

Los compañeros de Sky, Geraint Thomas y Chris Froome siguieron 1-2 en el Tour de Francia pese a terminar a 18 minutos de la punta la decimocuarta etapa.

Primoz Roglic, que va cuarto, fue el único de los contendientes en ganar tiempo, finalizando ocho segundos delante de Thomas, Froome y Tom Dumoulin, que es tercero. Fraile sigue rezagado en la tabla.

Thomas aventaja al tetracampeón Froome por 1 minuto y 39 segundos. Dumoulin va 1:50 detrás y Roglic 2:28.

Fraile tuvo tiempo para celebrar antes de cruzar la línea, finalizando seis segundos delante de Julian Alaphilippe, el francés que lleva la camiseta del mejor escalador de la vuelta.

El belga Jasper Stuyven finalizó tercero, también seis segundos detrás, y el tricampeón mundial Peter Sagan llegó cuarto.

En sus seis temporadas en la elite ciclista Fraile ha logrado seis triunfos, todos ellos de notable prestigio, como la undécima etapa del Giro de Italia 2017 en Bagno di Romagna, o las etapas en el Tour de Romandía, la Vuelta al País Vasco y la de los 4 Días de Dunkerque, a la que se une ahora la de Mende, pero para empezar a darse a conocer se empleó a fondo en el Caja Rural, con el que se adjudicó dos veces el premio de la montaña en la Vuelta a España.