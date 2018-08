El “Canelo” pierde el respeto por “GGG”

A un mes de su segunda pelea ante Gennady Golovkin, Saúl “Canelo” Álvarez descartó ayer estar oxidado por la inactividad de casi un año, y afirmó estar motivado como nunca para ganar la primera revancha en su carrera.

“Voy a pelear para mostrar que soy el mejor y para seguir haciendo mi historia y seguir adelante pasando cada reto que se me pone enfrente”.

Además, el púgil jalisciense aseguró haberle perdido el respeto a “GGG” y a su equipo de trabajo, después de las declaraciones del kazajo tras el doping del “Canelo” por clembuterol.

Álvarez no sube a un ring desde el 16 de septiembre del año pasado, cuando enfrentó a “GGG” en un combate que terminó en un controversial empate que le permitió al púgil kazajo retener sus cetros de campeón de peso mediano.

El “Canelo”, de 28 años, enfrentará a Golovkin por segunda ocasión el próximo 15 de septiembre, en Las Vegas.

“Me siento bien y no me va a afectar en lo absoluto (la inactividad), siempre me mantengo entrenando y activo”, dijo Álvarez.

La pelea de revancha entre ambos se había programado para mayo, pero se canceló porque Saúl dio positivo por clembuterol en un control antidopaje. Su equipo, encabezado por Óscar de la Hoya, alegó que el positivo tuvo que ver con el consumo de carne contaminada con dicha sustancia, un problema de salud que ha afectado a México en los últimos años.

“Se aprenden muchas cosas de una experiencia como esa para que no vuelva a suceder. El único error que tuve fue no estar documentado sobre el problema que existe con la carne en México, pero aprenderé de esto para que no se vuelva a repetir”, dijo Álvarez en una teleconferencia.

Tras el positivo que forzó el cambio de fecha del combate, Golovkin fue muy duro en sus críticas hacia el jalisciense, a quien ha llamado el peleador “más sucio” al que se ha enfrentado en su carrera.

“He perdido el poco respeto que le tenía, él y su equipo cruzaron la línea con tantas cosas que han dicho, con sus excusas y lloradera”, dijo Álvarez. “Pero eso me ayudará en la pelea para sacar todo y dejar en claro que las palabras al final salen sobrando”.

El “Canelo” dijo que las críticas de Golovkin lo han ayudado para tener una preparación excepcional, pero no quiere que el coraje lo ciegue a la hora de subir al ring.

“Estoy demasiado molesto y con coraje por las acusaciones y lo usaré a mi favor el 15 de septiembre”.

Añadió que desde que dio positivo ha sido sometido a una veintena de controles antidopaje y que no ha tenido ni tendrá ningún problema.

“Siempre me han hecho pruebas, desde 2011 las hago voluntariamente. Me siguen haciendo controles desde aquel día (cuando dio positivo) y lo seguirán haciendo, yo estoy listo cuando quieran”.