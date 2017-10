El Atlas tiene una cuenta pendiente

El técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz, sabe que un resultado positivo ante Chivas —que significaría eliminarlo de la Copa MX— suavizaría un poco su relación con la Fiel, la cual no le ha perdonado que el Guadalajara los haya dejado fuera en los Cuartos de Final de la Liga el campeonato pasado, y también el “Profe” tiene claro que una victoria sería un golpe anímico para su equipo en su búsqueda de la Liguilla, en el actual Apertura 2017.

El “Profe” tiene muy fresco lo sucedido en los Cuartos de Final del campeonato anterior, la forma en la cual quedó eliminado por Chivas, su rival de mañana en los Octavos de Final de la Copa MX, así como las críticas que se desataron en su contra. El técnico rojinegro solamente piensa en un triunfo y que el accionar de su equipo sea del agrado de la Fiel.

“¿Con qué se queda la gente al final, con el resultado o con el funcionamiento?, porque puedo tener buen funcionamiento pero no se gana, o no se tiene un buen funcionamiento y se le gane a Chivas. ¿Qué prefiere la afición? Es ahí donde busco un equilibrio, que el equipo juegue bien y gane”.

"La gente es libre de expresarse de la manera que quiera, jamás me voy a meter con ellos, tienen mucho de razón y yo tengo que enfocarme en ser mejor profesional para que mi equipo dé mejores resultados.”

Cruz puntualizó que no entrará en discusión con la afición rojinegra, aunque hay muchas cosas que no se valoran, que no se toman en cuenta. Lo único que provocaría un cambio en la afición, es un triunfo mañana ante Chivas.

“Yo no vine aquí (Atlas) a pelearme con la gente. Vine para sumar mis capacidades, mis esfuerzos, hacia objetivos en común, los números son fríos, mucha gente no los considera. En las circunstancias de Cuartos de Final del torneo anterior no se me asesinó, se me crucificó. Así de simple, porque no puse a Matías Alustiza y cambié mi parado”.

El “Profe” dijo tener mucho respeto por Chivas, ya que tiene una gran plantilla, a la cual por diferentes circunstancias no se le han dado los resultados y no será fácil ganarle, pero para él y su futuro, será determinante este encuentro.

Como en el torneo anterior, señaló que los rojiblancos están bien dirigidos por Matías Almeyda, quien ha hecho un extraordinario trabajo al mando del Guadalajara.

“De Matías, es un técnico que ha demostrado capacidad, es difícil ganar un doblete y él lo hizo con un montón de mexicanos, no todos jóvenes, pero sí de mucha elite. En lo personal no hago más que admirar su trabajo. Nos olvidamos lo que vimos el partido del Clásico Nacional, en el cual creo que fue demasiado castigo (la derrota)”.

Por otro lado, aseguró que lleguen como lleguen, en un Clásico Tapatío las posiciones en las que se encuentren uno y otro equipo es lo de menos. Así que este encuentro no es la excepción.

“El miércoles (mañana) no juega la posición en la tabla, no juega la posición de Copa, se jugará un Clásico más con las propias estrategias y buscando el paso a Cuartos de Final, en su casa, de locales, apostarán todo a la Copa. Veo un encuentro equilibrado, parejo”.

Seguimos teniendo la espina clavada: Daniel Arreola

Atlas sabe que una derrota ante Chivas, en los Octavos de Final de la Copa MX, sería un golpe duro a su “Fiel”, la cual ha mostrado su inconformidad por la forma en la cual están jugando pese a que siguen con posibilidades de calificar a la Liguilla del Apertura 2017.

El defensa central rojinegro, Daniel Arreola, al igual que la Fiel, tiene sed de venganza por lo sucedido el campeonato pasado, cuando Chivas los eliminó en los Cuartos de Final, y ahora, aunque es otro torneo, en otra instancia, sería cobrar factura de aquél episodio doloroso para los seguidores rojinegros.

“Jugar contra Chivas siempre es especial, no hay amistosos, todos los partidos son Finales. Traemos en la espalda a la gente, nuestras familias y al grupo que seguimos teniendo la espina clavada porque nos dolió, pero eso nos sirvió para valorar los partidos que tenemos en puerta, viene Chivas y nos motiva porque son Octavos, sabemos que el que pierda se va a casa y el que gane continúa en la competición”.

“Jugar contra Chivas siempre es especial, no hay amistosos, todos los partidos son Finales."

El futbol que desarrolla Atlas se encuentra en su fase de equilibrio, atacar mejor y defender excelente, aunque entiende la molestia de la afición, ya que quieren ver a un equipo vertical, pero eso con el tiempo se irá adaptando, por lo pronto ante el Guadalajara, lo único que importa es el triunfo, y el cómo se obtenga pasará a segundo plano.

Para este duelo ante Chivas Matías Alustiza está descartado, sigue con su problema de los isquitiobiales y los rojinegros pierden potencia en su ataque.