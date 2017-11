El Atlas sale a confirmar Liguilla

Atlas llegó al juego final del calendario regular en un escenario ideal: depende de su propio resultado para meterse a la Liguilla por el título del torneo Apertura 2017.

Los rojinegros solamente necesitan ganarle al Pachuca en la última fecha del torneo regular, y con algunas combinaciones podría incluso quedar en el tercer lugar de la tabla general.

Para lograrlo, a los Zorros debe sonreírle la suerte, que se den las siguientes combinaciones: que América pierda en su partido ante el Santos, cotejo que será el último que se juegue en esta jornada, asimismo, que no gane el Morelia a Necaxa, León a Chivas y Toluca a Tijuana.

Un empate también le vale al cuadro rojinegro para meterse, aunque no quedaría en tercer o cuarto lugar, pero además necesitaría que Cruz Azul no le gane al Veracruz; en caso de una derrota, requeriría que la Máquina pierda por cualquier marcador y que el Tijuana no le gane por goleada al Toluca.

Atlas tiene 24 puntos, es octavo lugar de la tabla general y atrás vienen los cementeros con 24 unidades, pero una diferencia de menos cuatro goles. Xolos está en el décimo lugar con 21 unidades y sus posibilidades son menos, ya que dependen de combinaciones que se tornan complicadas de darse.

Javier Salas, mediocampista rojinegro, aseguró que el equipo está consciente de la situación, que hay muchos deseos de cambiar la historia, de demostrar en los momentos cruciales que están para lograr cosas importantes.

“Haremos lo que en los últimos partidos, ganar, jugar bien y la afición estará con nosotros para buscar el triunfo. Está la incertudumbre en dónde podamos quedar, pero trabajamos bien, será un lindo partido para poder trabajar. Estamos conscientes de lo que sucede, pero siempre con el apoyo entre compañeros nos sentimos cómodos y lo demostramos en la cancha”.

En caso de lograr el triunfo, los rojinegros se quedarían a tres puntos de los que pronosticó el técnico José Guadalupe Cruz antes de iniciar el campeonato.

Debido al problema de cociente que vive el Atlas, a tantas lesiones que se dieron en el desarrollo del torneo, los 24 que actualmente tienen ya es una buena cosecha, pues llegaron a tener hasta nueve elementos fuera de actividad por una situación u otra.

Entrenamiento del Pachuca. MEXSPORT/O. Martínez

El rival, por Francisco Ramírez

¿Cómo juega?

A Pachuca le están faltando varios puntos que merecía de acuerdo al futbol que han desarrollado. Es un equipo que adoleció mucho la salida del “Chucky” Lozano porque Honda y Puch no han estado a la altura de las expectativas. Su 4-3-3 es muy atractivo.

Virtudes

La gran variedad de opciones que tiene a la ofensiva: Honda, Sagal, Érick Gutiérrez que está listo para ir a Europa, Puch, Franco Jara, Urretaviscaya y algunos jóvenes de su cantera. Ese tipo de jugadores te dan para plantear distintas cosas al frente y cuando no dan, su calidad ofensiva puede rescatarte.

Debilidades

La defensa ha sido endeble, ahí tambiéne tiene variantes pero Diego Alonso no ha encontrado a sus mejores hombres. Un día juega Stefan Medina, otro Omar González y eso crea cierta confusión. Además creo que el “Conejo” Pérez está listo para dar el paso al costado y tienen que decidirse a darle la confianza a Alfonso Blanco.

¿Qué partido podríamos ver?

Va a ser un partido muy atractivo. Atlas se dio cuenta ante Chivas que puede tener un nivel alto; si sale con esa misma convicción debe ganarlo el equipo rojinegro sin olvidar que Pachuca llega al partido sin presiones y eso, con los jugadores que tiene, lo hace más peligroso.

PARA SABER

Sólo para algunos

Este encuentro, a diferencia de los demás partidos celebrados en el Estadio Jalisco cuando Atlas juega como local, no será transmitido por televisión abierta, va por sistema satelital para todo el país.

Realidades distintas

Atlas llega a este duelo tras ganar el Clásico Tapatío al Guadalajara 2-1, mientras Pachuca perdió en casa 1-0 contra el Querétaro.

ESCENARIOS

Si gana

Clasifica y puede escalar posiciones hasta el tercer lugar general

Si empata

Requiere que Cruz Azul no le gane al Veracruz y su mejor colocación sería el séptimo lugar

Si pierde

Necesita que el Veracruz derrote de visita al Cruz Azul; no pasaría del octavo puesto