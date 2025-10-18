Esta noche, el FC Juárez se enfrentará en calidad de anfitrión contra los Tuzos de Pachuca para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.El equipo de los Bravos se encuentra en la posición número 8 de la tabla general con 18 puntos acumulados, mientras que los Tuzos están un peldaño por encima de los Juárez con un total de 20 puntos.Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:Basándome en las estadísticas disponibles para la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Juárez y Pachuca, el partido se perfila como uno de los más cerrados y equilibrados de la fecha, lo que hace difícil dar un pronóstico definitivo, pero me inclino ligeramente por una victoria visitante o un empate.Aquí tienes el análisis estadístico que soporta el pronóstico:Ventaja ligera para Pachuca, que llega con 2 puntos más, aunque Juárez tiene un rendimiento ofensivo similar y una diferencia de goles apenas inferior.El historial reciente de 10 partidos favorece ligeramente a Pachuca, con 4 victorias, frente a solamente 2 de los Bravos.Los enfrentamientos recientes suelen ser de alta anotación y muy disputados. Pachuca ha marcado en 9 de los últimos 11 duelos directos, y Juárez ha marcado en los últimos 3.Pachuca es el ligero favorito en las casas de apuestas, aunque el empate tiene una probabilidad muy alta.Dada la ligera ventaja de Pachuca en puntos, la clasificación de ambos en zona de Liguilla y la leve inclinación del historial y los momios, el resultado más probable es un empate o victoria ajustada de Pachuca.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF