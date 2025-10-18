Esta noche, el FC Juárez se enfrentará en calidad de anfitrión contra los Tuzos de Pachuca para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de los Bravos se encuentra en la posición número 8 de la tabla general con 18 puntos acumulados, mientras que los Tuzos están un peldaño por encima de los Juárez con un total de 20 puntos.

Pachuca se encuentra a penas dos puntos arriba de Juárez, ¿podrá superar a los Bravos al final de este partido? ESPECIAL / Liga MX

¿Quién ganará el partido entre Juárez y Pachuca?

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas disponibles para la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Juárez y Pachuca, el partido se perfila como uno de los más cerrados y equilibrados de la fecha, lo que hace difícil dar un pronóstico definitivo, pero me inclino ligeramente por una victoria visitante o un empate .

Aquí tienes el análisis estadístico que soporta el pronóstico:

Ventaja ligera para Pachuca, que llega con 2 puntos más, aunque Juárez tiene un rendimiento ofensivo similar y una diferencia de goles apenas inferior.

Forma reciente

Pachuca : viene de un rendimiento más estable. Aunque tuvo un par de derrotas recientes, su última victoria fue valiosa (1-0 ante Necaxa).

: viene de un rendimiento más estable. Aunque tuvo un par de derrotas recientes, su última victoria fue valiosa (1-0 ante Necaxa). Juárez: su forma reciente es mixta, con altibajos. Ha marcado goles consistentemente, pero también ha recibido (media de 1.60 goles en sus últimos 5 partidos).

Historial de enfrentamientos directos

El historial reciente de 10 partidos favorece ligeramente a Pachuca, con 4 victorias, frente a solamente 2 de los Bravos.

Los enfrentamientos recientes suelen ser de alta anotación y muy disputados. Pachuca ha marcado en 9 de los últimos 11 duelos directos, y Juárez ha marcado en los últimos 3.

Pachuca es el ligero favorito en las casas de apuestas, aunque el empate tiene una probabilidad muy alta .

Pronóstico basado en estadísticas

Dada la ligera ventaja de Pachuca en puntos, la clasificación de ambos en zona de Liguilla y la leve inclinación del historial y los momios, el resultado más probable es un empate o victoria ajustada de Pachuca .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF