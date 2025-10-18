Sábado, 18 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Liga MX

La IA pronostica un partido muy reñido entre Juárez y Pachuca

Le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién será el ganador de este duelo que tendrá lugar en el Estadio Olímpico Benito Juárez

Por: Fabián Flores

El historial reciente de 10 partidos favorece ligeramente a Pachuca, con 4 victorias, frente a solamente 2 de los Bravos. Imago7 / ARCHIVO

El historial reciente de 10 partidos favorece ligeramente a Pachuca, con 4 victorias, frente a solamente 2 de los Bravos. Imago7 / ARCHIVO

Esta noche, el FC Juárez se enfrentará en calidad de anfitrión contra los Tuzos de Pachuca para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de los Bravos se encuentra en la posición número 8 de la tabla general con 18 puntos acumulados, mientras que los Tuzos están un peldaño por encima de los Juárez con un total de 20 puntos.

Pachuca se encuentra a penas dos puntos arriba de Juárez, ¿podrá superar a los Bravos al final de este partido? ESPECIAL / Liga MX 
Pachuca se encuentra a penas dos puntos arriba de Juárez, ¿podrá superar a los Bravos al final de este partido? ESPECIAL / Liga MX 

Lee también: Aaron Ramsey: Esto se sabe sobre la mascota perdida del futbolista

¿Quién ganará el partido entre Juárez y Pachuca?

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas disponibles para la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Juárez y Pachuca, el partido se perfila como uno de los más cerrados y equilibrados de la fecha, lo que hace difícil dar un pronóstico definitivo, pero me inclino ligeramente por una victoria visitante o un empate.

Aquí tienes el análisis estadístico que soporta el pronóstico:

Ventaja ligera para Pachuca, que llega con 2 puntos más, aunque Juárez tiene un rendimiento ofensivo similar y una diferencia de goles apenas inferior.

Forma reciente

  • Pachuca: viene de un rendimiento más estable. Aunque tuvo un par de derrotas recientes, su última victoria fue valiosa (1-0 ante Necaxa).
  • Juárez: su forma reciente es mixta, con altibajos. Ha marcado goles consistentemente, pero también ha recibido (media de 1.60 goles en sus últimos 5 partidos).

Historial de enfrentamientos directos

El historial reciente de 10 partidos favorece ligeramente a Pachuca, con 4 victorias, frente a solamente 2 de los Bravos.

Los enfrentamientos recientes suelen ser de alta anotación y muy disputados. Pachuca ha marcado en 9 de los últimos 11 duelos directos, y Juárez ha marcado en los últimos 3.

Pachuca es el ligero favorito en las casas de apuestas, aunque el empate tiene una probabilidad muy alta.

Pronóstico basado en estadísticas

Dada la ligera ventaja de Pachuca en puntos, la clasificación de ambos en zona de Liguilla y la leve inclinación del historial y los momios, el resultado más probable es un empate o victoria ajustada de Pachuca.

Te puede interesar: ¡Súbete, Glinda, súbete! Los memes tras invitación de Universal para "Las Perdidas" 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones