Atlas está para cambiar la historia, asegura Luis Reyes

El pasado es eso, pasado y allá se queda. A las generaciones nuevas en el Atlas les sirve como dato que cuando requieren de un triunfo para lograr algo, siempre llega la decepción, la derrota y se quedan a nada de dar ese paso firme.

Esa historia quiere Luis Reyes, junto a los canteranos del Atlas, cambiarla de inmediato. Ante el Pachuca, es momento de ganar y comenzar a poner momentos de alegría, de pasos firmes en la historia del zorro, así lo ve el ''Hueso''.

''Nosotros estamos haciendo nuestra propia historia. Veo a cada uno de mis compañeros con la mentalidad de ganar el viernes, cambiar la historia y como también que estamos peleando el descenso pero por los años atrás, no por lo hecho en el presente. Eso es cosa del pasado y esto nos toca vivir, así que hay que afrontar todo esto''.

En Atlas están conscientes de lo vital que es el encuentro del próximo viernes ante el Pachuca, porque les tocó vivir momentos de desesperación cuando estaban en categorías inferiores y sufrir en carne propia, los golpes del primer equipo al no lograr algo.

''Los canteranos sufrimos todo eso, procesos que se atoraron por estar peleando el descenso, es algo que no queremos suceda de nueva cuenta. La gente se merece otras cosas cada 15 días, nos sorprende la forma en la cual apoyan cada encuentro y estamos agradecidos por eso''.

En el zorro esperan al mejor conjunto Tuzo, porque si bien no están peleando la calificación, si están buscando la mejor preparación de cara al mundial de clubes y el encuentro del viernes, hay mucho en juego para ambos planteles; por Atlas, romper con esa maldición de que siempre que dependen de sus propios resultados fracasan y el Pachuca, de cerrar dignamente el torneo, dejando fuera al Atlas de la Liguilla.

''Nosotros lo tomamos como revancha, así es el futbol que siempre te pone algo para regresar todo lo que sucedió, Pachuca nos ganó y sabemos que ahora no se juegan nada, pero será un equipo muy peligroso porque buscarán utilizarlo como preparación para lo que viene para ellos''.

Luis Reyes sufrió por no tener pretemporada

El defensa de Atlas se perdió dicha fase con el equipo, debido a su convocatoria con la Selección Mexicana durante el verano.

''Hueso'' asegura que no haber realizado la pretemporada le cobró una factura alta, tanto que jugar en un momento determinado llegó a ser su peor pesadilla, ya que no tenía piernas para terminar los encuentros. MEXSPORT / ARCHIVO

No es el único que vivió este problema. Luis Reyes, aseguró que no haber realizado pretemporada con Atlas para el Apertura 2017 le cobró una factura muy alta, tanto que jugar al futbol en un momento determinado llegó a ser su peor pesadilla, ya que no tenía piernas para terminar los encuentros.

''Me he sentido mejor, la pretemporada es algo básico para tener un gran torneo, la cual no la tuve por estar en la Selección, porque era mi sueño estar en los dos torneos. De todo se aprende, me queda la experiencia y me queda que es mejor sufrir en la pretemporada con todos los trabajos físicos, que estar sufriendo en la cancha. Hubo partidos que no disfruté jugar, me faltaban las piernas, fondo físico y estoy agradecido con el cuerpo técnico, porque me llevaron poco a poco''.

Estaba consciente el ''Hueso'' que lo vivido, podía sucederle pero no creyó que fuera más allá de lo que se imaginó en un momento determinado. Una vez superado el tema, dice haber aprendido la lección y ahora se concentra únicamente en retomar su nivel futbolístico.

''Sabía que me costaría, pero no tanto. Al final contento porque cumplí mi sueño de estar en la Selección. Siempre he dicho que las cosas pasan por algo, no soy el único, a mí lo que me corresponde es seguir trabajando y tengo que recuperar mi nivel al cien por ciento''.

El ''Hueso'' ya no ha sido convocado a la Selección mexicana, lo cual considera normal por el mal arranque que tuvo en el torneo, pero no se debió a falta de cuidados, sino a que no tuvo trabajo previo al arranque del campeonato.

El jugador rojinegro precisó que está concentrado al cien por ciento en su carrera, ha madurado mucho porque el haber sido papá, jugar en divisiones inferiores anteriormente y en la de Ascenso, le ayudó a saber qué es lo que quiere para su carrera, así como para vida personal. No se ve de otra manera más que triunfando con Atlas.