Esta noche, los Cementeros de Cruz Azul se enfrentarán en calidad de anfitrión contra las Águilas del América para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Ambos equipos tendrían su lugar asegurado en la Liguilla, puesto que el América suma 27 puntos y se coloca en la segunda posición dentro de la tabla general, y la Máquina ocupa el cuarto lugar de la lista con 25 puntos acumulados.

Este juego es crucial para las Águilas, pues podría desplazarse al primer lugar de la tabla de posiciones en caso de un triunfo contra La Máquina, siempre y cuando los Diablos Rojos de Toluca pierdan su partido este fin de semana. ESPECIAL / Liga MX

¿Quién ganará el partido entre Cruz Azul y América?

Las estadísticas y tendencias indican que será un duelo muy cerrado y de alta probabilidad de goles.

Análisis estadístico clave

Ambos equipos están en la parte alta de la tabla general y llegan con rachas muy similares en sus últimos 5 partidos (aproximadamente 3 victorias, un empate y una derrota).

Cruz Azul tiene un excelente récord como local en el torneo: 4 victorias, 2 empates y 0 derrotas. Las casas de apuestas le otorgan una ligera ventaja a la Máquina debido a esta condición, a pesar de que el partido se jugará en el Estadio Olímpico Universitario.

El historial general del " Clásico Joven " favorece históricamente al América, que llega en un gran momento ofensivo y una racha de 5 partidos sin perder. Su condición de visitante también es fuerte (3 victorias, 3 empates, 0 derrotas).

Tendencia de goles

Los resultados más probables según los modelos son: empate 1-1 (el más probable), Cruz Azul 2-1 América y Cruz Azul 1-2 América

El partido es un "volado" (muy parejo). Si se tiene que elegir un ganador basándose en la ventaja de la localía y las probabilidades, Cruz Azul tiene un margen muy estrecho de ser el ganador. Sin embargo, el pronóstico estadístico más conservador es el empate.

Predicción de resultado más probable: empate 1-1 o victoria de Cruz Azul 2-1.

