Esta noche, los Cementeros de Cruz Azul se enfrentarán en calidad de anfitrión contra las Águilas del América para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.Ambos equipos tendrían su lugar asegurado en la Liguilla, puesto que el América suma 27 puntos y se coloca en la segunda posición dentro de la tabla general, y la Máquina ocupa el cuarto lugar de la lista con 25 puntos acumulados.Las estadísticas y tendencias indican que será un duelo muy cerrado y de alta probabilidad de goles.Ambos equipos están en la parte alta de la tabla general y llegan con rachas muy similares en sus últimos 5 partidos (aproximadamente 3 victorias, un empate y una derrota).Cruz Azul tiene un excelente récord como local en el torneo: 4 victorias, 2 empates y 0 derrotas. Las casas de apuestas le otorgan una ligera ventaja a la Máquina debido a esta condición, a pesar de que el partido se jugará en el Estadio Olímpico Universitario.El historial general del "Clásico Joven" favorece históricamente al América, que llega en un gran momento ofensivo y una racha de 5 partidos sin perder. Su condición de visitante también es fuerte (3 victorias, 3 empates, 0 derrotas).Los resultados más probables según los modelos son: empate 1-1 (el más probable), Cruz Azul 2-1 América y Cruz Azul 1-2 AméricaEl partido es un "volado" (muy parejo). Si se tiene que elegir un ganador basándose en la ventaja de la localía y las probabilidades, Cruz Azul tiene un margen muy estrecho de ser el ganador. Sin embargo, el pronóstico estadístico más conservador es el empate.Predicción de resultado más probable: empate 1-1 o victoria de Cruz Azul 2-1.