El Atalanta golea al Torino y regresa a la carrera por la Champions

#TorinoAtalanta | 0-7 | FULL-TIME



�� Torniamo alla vittoria con l'ennesima STRAORDINARIA prestazione! FENOMENALI RAGAZZI!!

�� Back to winning after another OUTSTANDING performance! YOU'RE INCREDIBLE LADS!!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫�� pic.twitter.com/miB0DGrIQh