El 28 de febrero de 2019, la fecha más importante para el Gran Premio de México

El contrato del Gran Premio de México está por terminar. El trato por cinco años llegará a su fin en el 2019 y su renovación o cancelación será responsabilidad del próximo Gobierno Federal.

En una reunión con representantes de los medios, Alejandro Soberón, el presidente de CIE, empresa organizadora del evento multipremiado, aseguró que desde un inicio el contrato fue planeado considerando las elecciones presidenciales y la entrada de una nueva administración:

"El contrato que se hizo de cinco años siempre fue pensado para no heredarle un compromiso financiero a la nueva administración. Es un contrato que tenía que ser pagado con recursos del ejercicio fiscal que termina este año y así sucedió. La contribución que hace el gobierno federal está pagada para el próximo año. Está cien por ciento asegurada la edición del próximo año. Sabemos que entra el 1 de diciembre un nuevo gobierno y necesitábamos darle tiempo suficiente para evaluar las cosas, entonces, se creó un primer periodo que termina el 28 de febrero donde se dan tres meses para valorar el impacto económico, los recursos, la eficiencia que ha tenido el Gran Premio. Estamos en los tiempos".

“Vamos a decir que en ese plazo Fórmula 1 nos reserva el espacio. Si no hemos concluido negociaciones, a partir de ese momento, y durante los próximos 45 días, podemos amanecer con que se comprometieron con otros grandes premios. No es una fecha fatal, pero perdemos el espacio de privilegio".

Además, Soberón habló sobre las pláticas que ya se han tenido con el próximo Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués:

"Tuvo una reunión con el secretario de La Madrid, en donde entendieron los contratos y las declaraciones que él dijo van en el sentido de vamos a evaluar el impacto. Yo lo veo en tiempo y en forma, no hay nada más que decir. F1 sabe cuáles son los tiempos y creo que hay un reconocimiento de todas las partes de que ha sido un evento muy exitoso, trascendente que ha posicionado muy bien a México. Es una ventana en la cuál el mundo puede ver al país capaz de organizar un evento de una enorme calidad."

Sobre las declaraciones de Ana Guevara, que colaboraron a crear un clima de incertidumbre, Soberón aseguró que se trató de una confusión por falta de entendimiento del proyecto y su financiamiento:

“Primero hubo una declaración de Ana Guevara, que me parece una espléndida persona y fantástica atleta; creo que había una confusión en ella desde cómo se fondeaba la carrera, creo que no tenía la claridad acerca del proyecto y por eso se dieron esas declaraciones”.

Sin embargo, los organizadores de la "F1esta" se llevan las cosas con calma y están concentrados en seguir haciendo de este, el mejor evento del calendario del máximo circuito del automovilismo:

"Estamos muy contentos. Es el cuarto año con "sold out", el nivel de interés no solo no ha disminuido, ha aumentado. Tenemos un enorme ánimo de los visitantes, una alegría enorme vamos a tener un nuevo campeón, se va a coronar aquí en México."

"Como organizadores nuestra responsabilidad es que la carrera cada vez esté mejor. Es darle a los aficionados, asistentes y participantes, a todos, una mejor experiencia cada vez. Tenemos un profundo orgullo de haber ganador tres años el reconocimiento a la mejor carrera y buscamos ganarlo un cuarto año. Nos encomendaron representar a nuestro país y es algo que nos lo tomamos muy en serio".

SABER MÁS

La Carrera del Gran Premio de México es transmitida en 185 países.

Esto representa, en promedio, seis mil 729 horas de cobertura a nivel global en donde se proyecta la marca "México"

Según datos de la Fórmula Uno, en 2017 el F1 Gran Premio de México, superó en un 31.7% el nivel de audiencia televisiva del calendario completo.

GC