Édgar Mejía agradece a Amaury Vergara

El instalarse en la final de la Liga Femenil tras modificar de manera importante la plantilla del Guadalajara, es un logro importante que están disfrutando todos en la institución tapatía y Édgar Mejía, técnico del equipo, señaló que en todo esto hay un gran culpable para lo que están viviendo, esa persona es el presidente del club.

“Ha sido un trabajo arduo, de mucho tiempo y energía, pero no sólo mía, hay un cuerpo técnico que me apoya, los escucho y todas las áreas involucradas del club con las jugadoras han puesto su grano de arena. Esto es de todos, no solamente de las jugadoras, cuerpo técnico y la directiva, Amaury Vergara nos ha brindado todas las herramientas para trabajar plenamente y que los resultados sean estos”.

El “Chore” puntualizó que él tiene parte de este logro para llegar a la gran final ante Tigres, rival que aseguró, merece todo el respeto, al igual que los demás equipos sus jugadoras han dejado en el camino.

“No porque sea Tigres, hemos respetado a todos los rivales durante el torneo y eso nos sirvió para volvernos más sólidas en cada partido; hablando de la Liguilla, Toluca fue un digno rival, hoy Atlas también fue un dignísimo adversario, dio todo, los 2 equipos se brindaron, por eso fue un gran espectáculo para la gente”.

MB