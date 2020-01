Dura prueba para los Leones Negros

A falta de sólo un día para que arranque oficialmente el Clausura 2020 del Ascenso MX con el partido que sostendrán Leones Negros y Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Jalisco, la escuadra melenuda se ha comprometido a luchar plenamente por conseguir el ascenso al máximo circuito del futbol mexicano; sin embargo, este primer encuentro frente al actual campeón del certamen será una prueba de fuego para medir las aspiraciones reales del equipo, así lo comentó el atacante recién llegado a la UdeG, José “Tepa” González.

“Simplemente pues al ver las primeras jornadas van a ver que el equipo está preparado y comprometido por el ascenso, no quiero decir ni vender espejos, pero yo veo al equipo muy comprometido (…). Sí hubo muchísima incertidumbre de si arrancaba o no, había rumores de que se iba a cancelar la Liga y sí me dio un poquito de temor. Pero no hay mejor escenario que empezar con el campeón para medirnos y para saber dónde está el equipo y pues vamos ir a muerte”.

De cara al arranque de este torneo, González también señaló que su traspaso de Chivas a Leones Negros representa una gran oportunidad de despuntar en su carrera profesional con el apoyo de un histórico y experimentado del futbol mexicano como lo es Omar Bravo, quien se ha convertido en el referente en el ataque de los melenudos.