Novak Djokovic no quiere vacunarse contra el coronavirus

El tenista serbio Novak Djokovic expresó su oposición por la vacuna contra el coronavirus como un requisito para reanudar la temporada de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y que los jugadores puedan viajar para competir.

Djokovic dijo que está en contra de la decisión de tener que vacunarse contra el virus que aqueja en estos momentos al mundo entero, sobre todo si lo obligan a aplicarse la vacuna del COVID-19.

"Personalmente estoy en contra de vacunarse y más si me obligan a ello. No quiero que me digan que debo hacerlo para volver a viajar y competir", dijo el número uno del mundo.

Además, el serbio aceptó que dado el momento en que sea obligatorio, tendrá que tomar una decisión, sin embargo, aún no existe dicha vacuna.

"Si la temporada se reanudara en julio, agosto o septiembre, aunque sea poco probable, entiendo que habrá que jugar a puerta cerrada y añadir el requisito de la vacuna, o ambas cosas. Al día de hoy no hay vacuna", dijo.

Novak también es el presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, por lo que su oposición podría influir en la decisión de muchos de los tenistas cuando llegue el momento.

