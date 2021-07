Diego Gama y el cáncer que lo mantiene fuera de las canchas

Diego Gama, futbolista mexicano que jugó en el Tlaxcala FC de la Liga de Expansión en el último torneo, anuncio que está combatiendo el cáncer, motivo por el cual no pudo firmar con un equipo para este torneo.

Gama, centro delantero, surgió de la cantera del Toluca para brincar al Atlético de Madrid B en el 2014, manteniéndose en España durante un año. Regresó a México parta jugar en el Toluca y después tener actividad en el desaparecido Potros UAEM, Real Zamora, La Piedad y Coyotes de Tlaxcala.

"El pasado 29 de abril del presente año se me detectó un tumor testicular cancerígeno, por el cual actualmente me encuentro bajo un tratamiento de quimioterapia, el cual me cerró las posibilidades de trabajo; (…) durante ese proceso tuve tres ofertas de equipos de la Liga de Expansión, las cuales se me cayeron, ya que las fechas de inicio de torneo no coincidían con la fecha de finalización de mi tratamiento que es el 6 de agosto", expresó el jugador mediante un comunicado.

Gama, de 25 años, enfatizó que se encuentra en buen estado de salud física y mental, y espera regresar a los entrenamientos a más tardar, el 15 de agosto.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

AA