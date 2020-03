Diego Forlán ve cerca fichaje de Cavani con Boca Juniors

El exmediocampista uruguayo Diego Forlán admitió que ve probable la llegada de su compatriota, el delantero Edinson Cavani, del París Saint-Germain a Boca Juniors.

"Me lo imagino jugando en el xeneize, es un futbolista de élite. Por lo económico es difícil que venga en su plenitud, pero si se mira más el lado profesional, es un desafío muy grande y lindo", comentó para medios sudamericanos.

El mejor jugador del mundial de Sudáfrica 2010 también aceptó que no podía creer la forma en que se coronó el conjunto xeneize en la Superliga Argentina, ya que no dependía de sí mismo, sino que también requería que River Plate no ganara.

"Nadie se esperaba esa definición. No podía creer cuando me dijeron cómo se habían dado las cosas, River tenía un porcentaje más alto de ganarlo", culminó.

AJ