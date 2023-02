Son cinco partidos al hilo en los cuales no conoce la victoria, es por eso que los rojinegros del Atlas buscarán a toda costa romper esta mala racha, cuando reciban este sábado a las 19:00 horas, en el Estadio Jalisco a los Tigres de la UANL, dentro de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2023.

Este compromiso tiene ingredientes especiales, como el hecho de que Atlas ha salido favorecido en cuanto a resultados se refiere en los últimos encuentros, sobre todo en partidos de eliminación directa; además suelen ser buenos encuentros, con jugadas y actuaciones espectaculares.

Sin embargo, también pudo ser un partido lleno de morbo, lleno de nostalgia, lleno de recuerdos, pero la Selección mexicana, la Comisión de Selecciones Nacionales y la dirección general de dicho organismo, decidieron otra cosa.

Y es que hasta hace unos días, el director técnico de los felinos era Diego Martín Cocca, entrenador que hizo al Atlas bicampeón y Campeón de Campeones, algo histórico para la institución, que no lograba alzar un título en 70 años. Ahora, Cocca no está ni en Tigres, ni en Atlas, sino en la Selección mexicana y muy probable asista al Estadio Jalisco al palco de honor para presenciar el encuentro.

Otro ingrediente por el cual el partido perdió una dosis de morbo y de atractivo, es el hecho de que Tigres no contará con su astro francés André-Pierre Gignac, quien estará fuera por lesión muscular por lo menos dos semanas; en cambio, Atlas tiene plantel prácticamente completo, solo las bajas de Idekel Domínguez, Edison Flores y Ozziel Herrera, sin embargo estos jugadores no pintaban como titulares, por lo que Benjamín Mora no tendrá que moverle a su cuadro inicialista.

A este partido, Tigres llega tras empatar sin anotaciones con Bravos de FC Juárez en el Estadio Universitario a media semana, mientras que Atlas no jugó en la jornada doble y tuvo toda la semana para preparar a conciencia este partido.

Atlas vs Tigres

Estadio Jalisco

19:00 horas

18 de febrero de 2023

Canal 5, TUDN, VIX+, Afizzionados

MF