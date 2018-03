“Delpo” es el nuevo rey de Acapulco

El argentino Juan Martín del Potro se consagró campeón de la vigesimoquinta edición del Abierto Mexicano de Tenis, jugado en el balneario de Acapulco, anoche tras vencer en la Final al sudafricano Kevin Anderson en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-4.

“Estoy muy feliz de coronarme en México, con toda esta gente que tanto cariño me dio toda la semana, espero volver el siguiente año y ganar nuevamente".

“Estoy muy feliz de coronarme en México, con toda esta gente que tanto cariño me dio toda la semana, espero volver el siguiente año y ganar nuevamente. Gracias a todos por el amor y a los organizadores por este torneo tan lindo”, dijo el monarca.

Del Potro, sexto cabeza de serie, se impuso a Anderson, quinto sembrado, en una hora con 40 minutos y 40 segundos.

Así la “Torre de Tandil” se adjudicó el título número 21 de su trayectoria, además de 500 puntos para el ranking mundial de la ATP.

Con la coronación de Del Potro, nuevamente un tenista latinoamericano ha ganado el Abierto de Acapulco. El último que lo había hecho fue el también argentino Juan Ignacio Chela en 2007.

“Creo que por momentos él perdió un poco la concentración y yo me mantuve sereno. Quizás la experiencia estuvo a mi favor. Estaba muy cansado cuando inicié el juego, pero me motivaba llevarme este título”, comentó el de Tandil.

El argentino tiene 48 victorias sobre jugadores top ten desde 2007, las últimas dos las consiguió en Acapulco ante Alexander Zverev y Dominic Thiem.

“Se siente muy bien volver a tener un título. Creo que mi juego está mejorando aunque no hay día en que no me duela un poco la muñeca, la rehabilitación seguirá por tiempo indefinido”.

Por su lado, Anderson perdió la Final del Abierto Mexicano por segunda vez, la anterior fue en 2014 cuando fue superado por el búlgaro Grigor Dimitrov.

Tsurenko prolonga su reinado

La ucraniana Lesia Tsurenko se proclamó bicampeona del Abierto Mexicano de Tenis jugado en Acapulco, al vencer en la Final a la suiza Stefanie Voegele en tres sets con parciales de 5-7, 7-6 (7/2) y 6-2.

Tsurenko, séptima cabeza de serie del torneo, logró el triunfo en dos horas, 44 minutos y nueve segundos.

“Me sentí cansada desde el principio, pero yo sólo me dije a mí misma ‘¡pelea!’. Stefanie jugó de manera increíble y yo no pude encontrar mi mejor juego”, comentó Tsurenko al final del partido.

“¡Estoy en shock!”, remató la bicampeona y apuntó que el aire que sopló durante el partido fue un factor más a vencer. “Es muy difícil para mí jugar con viento”.