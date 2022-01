De manteles largos

Fue toda una fiesta al estilo Jalisco. Mariachis y bailes folclóricos encendieron la llegada del torneo más prestigioso de tenis en la historia de México. La Perla Tapatía acogió a las máximas exponentes del deporte blanco recibiendo las WTA Finals 2021.

El desenlace no pudo ser otro. Fue una locura. El público alabando a la campeona Garbiñe Muguruza. La jugadora se ganó de principio a fin el cariño y el reconocimiento de los jaliscienses, convirtiéndose en la primera tenista española en ganar las WTA Finals y haciéndolo con todo el fervor de la Perla Tapatía.

El espectáculo no paró ahí. Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova también se robaron las palmadas del respetable. Las tenistas checas arrasaron de principio a fin en la modalidad de dobles. Fueron imbatibles. Cerraron perfecto. Ganaron sus cinco duelos y se proclamaron campeonas del WTA Finals, tomando revancha del subtítulo que habían conseguido en 2018.

TORNEO INÉDITO

Imago7

La Perla Tapatía se vistió de gala. Ante la crisis provocada por el COVID-19 en China, Guadalajara fue la ciudad elegida para albergar este prestigioso torneo recibiendo a las ocho mejores tenistas de singles y las mejores ocho parejas del mundo.

Desde la primera edición en 1972, solamente 10 ciudades de ocho países diferentes habían tenido el privilegio de ser sedes de esta competencia y ahora Guadalajara se unió a esa selectiva lista, siendo además la primera vez que se jugaron las WTA Finals en Latinoamérica.

Por si fuera poco, Guadalajara vivió otro hecho inédito para el tenis nacional: Giuliana Olmos (foto) se convirtió en la primera mexicana histórica en clasificarse a este importante torneo, aunque se despidió muy temprano al perder sus tres partidos de dobles junto a la canadiense Sharon Fichman.

AUSENCIA TRANSFORMADA EN SORPRESA

Imago7

Previo al arranque del WTA Finals, la jugadora rankeada como número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, anunció anticipadamente su baja del torneo.

La ausencia de Barty abrió las puertas para que su lugar fuera ocupado por la tenista de Estonia, Anett Kontaveit, quien se clasificó de última hora al certamen y, ante la sorpresa de todo el público tapatío y contra todo pronóstico de expertos e incluso de ella misma, llegó hasta la Final para luchar palmo a palmo por el título ante Garbiñe Muguruza.

Aunque al final se quedó corta, Kontaveit puso su nombre en el mapa del tenis mundial y proyecta tener una destacada temporada en este 2022.

CORAZONES DIVIDIDOS

Imago7

En duelo de matar o morir, se enfrentaron las dos tenistas más aclamadas por los aficionados. Fue una Semifinal inédita. Por primera vez en la historia, dos tenistas españolas se disputaban el pase a la Final por el título de las WTA Finals. Paula Badosa enfrentó a Garbiñe Muguruza y el duelo dividió los corazones de la fanaticada en el Estadio Akron de Tenis.

Tras una ola de júbilo, Muguruza sentenció la victoria con parciales de 6-3 y 6-3, y además de recibir todas las palmas y el reconocimiento del respetable, también se metió a su primera Final de este prestigioso torneo.

Ya en la batalla por el título, Garbiñe se impuso por 6-3 y 7-5 frente a Kontaveit y se convirtió en la primera tenista española en levantar el Billie Jean King Trophy. La mejor actuación de una española hasta el momento había sido la Final que alcanzó Arantxa Sánchez Vicario en 1993.

CAMPEONA HISTÓRICA

Imago7

Garbiñe Muguruza vino a Guadalajara a hacer historia y a sumar su décimo título de la WTA en su carrera profesional. Atesora ya dos Grand Slams: Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017; tres títulos de Masters 1000: Beijing 2015, Cincinnati 2017 y Dubai 2021; el WTA 500 de Chicago 2021; y los títulos WTA 250 en Hobart 2014 y Monterrey 2018 y 2019.

La tenista española había iniciado 2021 en el puesto número 15 del mundo y con su nueva hazaña en Guadalajara cerró el año como la tercera mejor del planeta, puesto del que se había despedido desde hace cuatro años.

“¡No sé qué tiene este país que me emociono! Mi equipo ha estado conmigo este año, sufriendo y llorando, pero al final lo hemos conseguido. Me he demostrado de nuevo que puedo ser la mejor”, dijo ante la fanaticada tapatía.

MQ