David Benavidez revela el descomunal pago que se llevaría "Canelo" Álvarez por su pelea

David Benavidez reveló que el deseo de enfrentarse contra Saúl "Canelo" Álvarez se encuentra motivado por la gloria que esto podría ocasionar en su carrera deportiva y no por el dinero que se podría llevar de dicho combate. Fue así como el boxeador mencionó las ganancias que ambos pugilistas se llevarían de un enfrentamiento.

¿Cuánto habría ganado "Canelo" en la pelea contra Benavidez?

Sampson Lewkowicz, promotor de Benavidez, dijo que PBC había indicado la cantidad de 60 millones de dólares como ganancia para Álvarez, sin embargo, el propio David Benavidez también indicó que a la crifra aún le faltaría considerar las ventas por PPV en Estados Unidos.

"Literalmente se estaban llevando todo. No digo que no deberían hacerlo , tiene derecho a ello. (Pero) no importa, quiero la oportunidad" mencionó Benavidez.

Es por esto que el pugilista de Tijuana continuó aclarando que estaba dispuesto a no recibir ningún porcentaje de esas ganancias e incluso detalló diciendo que a su cuenta sólo llegarían 5 millones de dólares de los que se destinarían 1.5 para pagos de trabajadores.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV