Viernes, 26 de Septiembre 2025

Liga MX: Horarios y canales de los partidos del 26 de septiembre

Esta es la guía de los juegos del día en el campeonato mexicano

Por: Oralia López

Para el viernes están programados dos juegos. IMAGO7

Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 continúan este viernes 26 de septiembre con duelos que prometen emociones, goles y espectáculo. Los aficionados podrán seguirlos EN VIVO a través de diferentes canales.

A continuación te decimos los horarios y dónde ver cada partido de la Liga MX programado para el viernes 26 de septiembre de 2025.

Partidos viernes 26 de septiembre de 2025 - Liga MX, dónde ver EN VIVO

Este viernes 26 de septiembre están programados dos partidos correspondientes a la Jornada 11 del Apertura 2025.

Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de distintas plataformas: uno de estos estará disponible en televisión abierta y otro solo en transmisión exclusiva por streaming.

  • Juárez vs León | 19:00 horas | Caliente TV |
  • Puebla vs Chivas | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, viernes 26 de septiembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

