Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 continúan este viernes 26 de septiembre con duelos que prometen emociones, goles y espectáculo. Los aficionados podrán seguirlos EN VIVO a través de diferentes canales.

A continuación te decimos los horarios y dónde ver cada partido de la Liga MX programado para el viernes 26 de septiembre de 2025.

Partidos viernes 26 de septiembre de 2025 - Liga MX, dónde ver EN VIVO

Este viernes 26 de septiembre están programados dos partidos correspondientes a la Jornada 11 del Apertura 2025.

Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de distintas plataformas: uno de estos estará disponible en televisión abierta y otro solo en transmisión exclusiva por streaming.

Juárez vs León | 19:00 horas | Caliente TV |

Puebla vs Chivas | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, viernes 26 de septiembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

