Dodgers aseguran su cuarto título divisional

Shohei Ohtani volvió a regalar un momento memorable y los Dodgers de Los Ángeles confirmaron su supremacía en la División Oeste de la Liga Nacional. El astro japonés disparó su cuadrangular número 54 del año, enviando la pelota directo a la alberca del Chase Field, en la victoria 8-0 sobre los Diamondbacks, resultado que aseguró el título divisional número 12 para la franquicia en las últimas 13 campañas.

El batazo de dos carreras en la cuarta entrada llevó a Ohtani a 101 producidas en la temporada, igualando la cifra personal que había impuesto apenas un año atrás, cuando se consagró campeón de la Serie Mundial. A tres juegos de concluir el calendario, tiene la oportunidad de fijar una nueva marca individual. Además, sus 144 anotaciones lo colocan como el líder absoluto de Grandes Ligas en 2025.

Freddie Freeman también se unió al espectáculo con dos vuelacercas y tres remolques, alcanzando los 23 jonrones en el año. Andy Pages colaboró con su bambinazo 27, en una jugada de cuadrangulares consecutivos junto a Freeman durante la segunda entrada. En ese mismo episodio, Mookie Betts respondió con un sencillo con las bases llenas que impulsó dos carreras y puso el marcador 4-0 desde temprano.

El bullpen completó la décima blanqueada del equipo en el año. Con este triunfo, los Dodgers amarraron su tercer banderín consecutivo y confirmaron su boleto a playoffs, respaldados por un dominio claro ante sus rivales del Oeste: marca de 36-16, prueba de su consistencia a lo largo de la temporada.

