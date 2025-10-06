El pasado domingo 5 de octubre, Chivas de Guadalajara se enfrentó contra Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 19:00 horas para jugar el partido correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX. Tras la victoria del Rebaño Sagrado, logró sumar 3 puntos en la tabla general, sin embargo, no se movió ni una sola posición.

Chivas se posicionaba —casi que colado— en la posición número 9 y sumaba 14 puntos previo al enfrentamiento contra Pumas. ESPECIAL / Liga MX

Durante los primeros 45' minutos del partido, los rojiblancos generaron varias llegadas de peligro —protagonizadas por Santiago Sandoval y Diego Campillo —, pero no lograron concretar alguna estrategia dentro de la zona del rival para marcar un tanto a su favor.

Al inicio del segundo tiempo, a tan solo 3 minutos después de iniciar, Pumas anotó el primer gol del partido, pero no desanimó a la escuadra liderada por Gabriel Milito , pues en el minuto 55' Guadalajara respondió con una gran jugada colectiva que culminó en un gol firmado por Armando "Hormiga" González . Desde este punto el ánimo rojiblanco se levantó y les dio fuerzas para marcar el segundo tanto del partido en el minuto 89', cortesía de Daniel Aguirre .

Te recomendamos: Este fue el boletín que emitió la Fiscalía tras la detención de Omar Bravo

¿En qué posición se encuentra Chivas en la tabla general?

Luego de este triunfo, el Rebaño Sagrado se mantiene, como desde antes de este partido, en el noveno puesto con 17 unidades, y solo necesita sumar otros 3 puntos para entrar a la zona de clasificación directa.

A pesar de la gran remontada alcanzada en el segundo tiempo, Chivas no logró moverse ni un solo peldaño dentro de la tabla general. ESPECIAL / Liga MX

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF