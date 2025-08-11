Crystal Palace rompe otro techo

El Crystal Palace logró otra sorpresa en Wembley al vencer al Liverpool, campeón de la Liga Premier, para levantar la Community Shield.

Después de sorprender al Manchester City en la Final de la Copa FA en mayo, el Palace nuevamente desafió las probabilidades, ganando una tanda de penales 3-2 después de que el tiempo regulator terminara empatado 2-2.

“Es increíble. Al venir aquí, ellos eran los favoritos, tienen jugadores increíbles y son un buen equipo”, dijo el portero del Palace, Dean Henderson. “Dos trofeos en tres meses. Eso es increíble. Vamos a buscar el próximo capítulo de nuestra historia”.

Henderson detuvo dos penales en la tanda.

“Amo los grandes momentos. Amo ese momento de presión”, dijo.

Mohamed Salah disparó por encima del travesaño el primer penal de Liverpool, y el suplente del Palace, Justin Devenny, convirtió el penal decisivo al disparar alto hacia la esquina, desatando grandes celebraciones.

La victoria en la Copa FA fue el primer trofeo importante en la historia del Palace y rápidamente siguió con la Community Shield en el partido inaugural de la nueva temporada en la máxima categoría de Inglaterra.

El equipo de Oliver Glasner tuvo que remontar dos veces después de que los nuevos fichajes del Liverpool, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, anotaran. Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr marcaron para el Palace.

“Fue una gran actuación. Estuvimos casi al mismo nivel que el Liverpool. Estoy realmente orgulloso del equipo y de cómo jugaron”, dijo el entrenador del Palace, Glasner.

Sin tiempo extra, el partido fue directo a los penales y Salah dio al Liverpool el peor comienzo al disparar por encima del travesaño. Henderson luego detuvo los tiros de Alexis Mac Allister y Harvey Elliott.

Mateta y Sarr marcaron para el Palace , pero, después de que detuvieran el disparo de Eberechi Eze y que Borna Sosa golpeó el travesaño, la tanda de penales se decidió con el último disparo, que Devenny convirtió.

Las celebraciones de la temporada pasada pronto se convirtieron en una batalla legal para el Palace después de que fuera degradado de la Europa League a la Conference League.

La UEFA encontró al Palace en violación de las regulaciones de propiedad de múltiples clubes debido a sus vínculos con el club francés Lyon a través del empresario estadounidense John Textor.

El Palace presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y se espera un veredicto el lunes.

Recién salido de ganar el título de Liga inglesa para iguala el récord con su campeonato 20, los Reds han estado activos en el mercado de fichajes, gastando 342 millones de dólares en Florian Wirtz, Ekitike, Frimpong y Milos Kerkez. Los cuatro fueron titulares en Wembley en la presentación del renovado equipo de Arne Slot.

“Porque somos el Liverpool, la presión siempre está presente. Incluso si no traemos jugadores, o traemos 10 jugadores, si llevas la camiseta del Liverpool siempre hay presión”, dijo Slot.

AP

Homenaje a Jota es interrumpido

El homenaje al ex delantero del Liverpool Diogo Jota y su hermano Andre Silva fue interrumpido debido a que algunos aficionados en el partido de la Community Shield no guardaron un minuto de silencio.

Antes del partido entre Liverpool y Crystal Palace en el Estadio de Wembley, ambos equipos y su personal permanecieron en silencio para conmemorar a los hermanos, quienes fallecieron en julio en un accidente automovilístico en España. Sin embargo, se escucharon voces fuertes en la multitud, lo que provocó algunos abucheos.

El árbitro Chris Kavanagh entonces hizo sonar su silbato para señalar el fin del homenaje.

Ian Rush, leyenda del Liverpool, acompañado por Steve Parish, presidente del Crystal Palace, dejaron una ofrenda floral en el fondo de Wembley donde se situaron los aficionados del Liverpool.

En la grada, los aficionados Reds desplegaron una pancarta en homenaje al jugador, levantando el título de la Premier League.

Este fue el primer partido oficial del Liverpool desde la muerte de Jota a los 28 años.

Los hermanos murieron cuando el Lamborghini en el que viajaban se salió de la carretera y estalló en llamas cerca de la ciudad de Zamora, en el Noroeste de España.

El club campeón de la Liga Premier ha realizado varios homenajes a Jota tras su muerte, incluyendo el retiro de su camiseta número 20.

Los seguidores del Liverpool comenzaron a aplaudir a Jota cuando el partido de ayer llegó al minuto 20, y esos aplausos rápidamente se convirtieron en vítores cuando el nuevo fichaje Jeremie Frimpong anotó para poner al club de Merseyside 2-1 por delante.

Agencias

CT