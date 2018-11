Cruz Azul buscará asegurar el liderato ante Monarcas

Monarcas Morelia, con la intención de colocarse en zona de Liguilla, y Cruz Azul, que busca mantener el liderato del certamen, se enfrentarán este viernes en partido de la jornada 17 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, la última de la fase regular.

La Monarquía, que viene de ganarle a Tijuana 3-2, está en el octavo sitio de la tabla general, con 25 unidades, por lo que todavía lucha por estar en la fase final, pero depende de los resultados de otros encuentros.

Por otra parte la Máquina Celeste, que viene de derrotar a Lobos BUAP por 2-1, está ubicada en la primera posición de la tabla, con 33 puntos, ya clasificado a la fase final del futbol mexicano.

La última vez que se enfrentaron entre sí fue en el torneo Clausura 2018 de la Liga MX, donde Cruz Azul ganó 2-0 a Monarcas, con las anotaciones de Martín Cauteruccio y Ángel Mena.

El cotejo entre ambos se llevará a cabo este viernes 23 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el estadio José María Morelos y Pavón.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 17

Viernes: Morelia vs Cruz Azul (19:00), Puebla vs Tijuana (21:00).

Sábado: Querétaro vs Necaxa (17:00), Pachuca vs León (19:00), América vs Veracruz (19:00), Chivas vs Tigres (21:00), Monterrey vs Atlas (21:06)

Domingo: Pumas vs Santos (12:00), Lobos vs Toluca (16:00).

RR