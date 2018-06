Conoce las sorpresas del Draft 2018

Te presentamos los movimientos más importantes que se dieron este día:

• "GULLIT" PEÑA

La” bomba” de este Draft fue Carlos “Gullit” Peña al Necaxa, de manera increíble.

Por primera vez en un Régimen de Transferencias la operación más comentada no fue la del jugador más codiciado, que en este caso hubiera sido la venta de Rodolfo Pizarro a Monterrey, pero sí fue la más polémica, ya que llegó el mediocampista a Aguascalientes, quien en medio de problemas de alcoholismo logró acomodarse con los rojiblancos.

Peña sufrió por recuperar su nivel desde que salió del León, y aunque en Chivas no hizo mal las cosas, no fue lo que se esperaba, por lo que se prestó a la Fiera y después se vendió a Rangers, al ver que no levantaba ni mejoraba en sus problemas con el alcohol.

En Escocia elevó su nivel un poco y le fue suficiente para que Cruz Azul le diera la oportunidad de volver al futbol mexicano, pero el “Gullit” cayó en los mismos vicios de antes y tocó el suelo, al punto de ser internado para corregir su problemática.

Hoy, de la mano de Marcelo Michel Leaño, Carlos Peña tendrá otra oportunidad, dejará el centro de rehabilitación y vivirá quizá su última oportunidad dentro del futbol.

• CRUZ AZUL

Sin duda el gran ganador de este Draft fue el Cruz Azul. “La Máquina” acertó en la contratación del director deportivo Ricardo Peláez, que desde antes de que se organizara el Régimen de Transferencias ya tenía apalabrados a la mayoría de sus refuerzos.

Milton Caraglio, Pablo Aguilar y Elías Hernández son algunos de los consolidados y apuestas seguras que amarró el directivo, además se pudo robar a Roberto Alvarado, una de las nuevas joyas del futbol mexicano y quien ha triunfado con el Necaxa, donde se ganó la titularidad indiscutiblemente.

En todo momento lucieron tranquilos él y Pedro Caixinha, quienes todavía se pudieron dar el lujo de soltar a varios jugadores, entre ellos Carlos Fierro, Martín Rodríguez y Julián Velázquez, además de poder acomodar a Carlos “Gullit” Peña, quien estuvo internado por problemas de alcoholismo y a quien Necaxa decidió darle una oportunidad de nueva cuenta.

• CHIVAS

Definitivamente el Guadalajara no llenó las expectativas que se generaron en su entorno, sobre todo por declaraciones que Francisco Gabriel de Anda había dado cuando trabajaba en los medios, donde aseguraba que el Rebaño no podía poner pretextos al momento de contratar.

Chivas pujó por Jaime Gómez y no lo pudo conseguir; en su lugar se tuvo que conformar con Josecarlos Van Rankin, canterano de Pumas y quien el último año jugó 33 juegos, aunque en medio de acusaciones de distracciones y malos cotejos por los mismos aficionados universitarios.

La “bomba” nunca llegó, pese a encartarse con 16 millones de dólares de la venta de Rodolfo Pizarro, y lo mejor que pudieron contratar fue al delantero Ángel Sepúlveda, quien el año pasado fue rechazado por Matías Almeyda.