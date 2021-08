Con un as bajo la manga

Al pedir que todos los jugadores que sean convocados por sus representativos nacionales sean liberados para disputar los partidos de las eliminatorias mundialistas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, solicitó al primer ministro británico Boris Johnson levantar los requisitos de cuarentena a los futbolistas de modo que puedan viajar la semana próxima y representar a sus Selecciones.

El propio Infantino sacó provecho de una exención para el Campeonato Europeo, con lo que pudo viajar a Londres, procedente de Río de Janeiro, en julio, evitando los 10 días de cuarentena en un hotel en Inglaterra, y así poder estar presente tanto en la premiación de la Copa América como de la Eurocopa.

La Liga Premier desafió el martes a la FIFA cuando anunció que no permitirá que casi 60 jugadores de 19 clubes sean liberados para disputar compromisos de las eliminatorias en 26 países que aparecen en la lista roja de Inglaterra, incluyendo todos los 10 de Sudamérica.

“He contactado por escrito con el primer ministro Boris Johnson para solicitar, en especial, que no se les prive de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, lo cual constituye uno de los mayores honores para un futbolista profesional”, dijo Infantino ayer.

“He sugerido que el gobierno del Reino Unido adopte para los próximos periodos internacionales una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la Euro 2020”.

La Confederación Africana de Futbol se sumó al exhorto de la FIFA al gobierno británico para que extienda el “mismo tratamiento que se aplicó en Europa” a los jugadores que necesitan trasladarse a África. Egipto y Sudáfrica se encuentran entre los países en la lista roja.

La Serie A también anunció ayer que apoya a los clubes que decidan no ceder a jugadores a países que entran en lista de cuarentena en el regreso a Italia. Un día antes, la Liga española también prometió respaldar a sus clubes que no estén dispuestos a liberar jugadores para los partidos en Sudamérica, al temerse que no tengan suficiente tiempo de recuperación al reincorporarse a sus clubes.

“Juntos hemos mostrado solidaridad y unión en la lucha contra la COVID-19”, dijo Infantino. “Por tanto, ahora urjo a todo el mundo a garantizar la cesión de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios del Mundial”.

A diferencia de otros compromisos internacionales, la FIFA ya no está dando exenciones a los jugadores para no ser convocados en caso de que tengan que cumplir a una cuarentena al volver al país donde militan con un club.

Los clubes se exponen a sanciones de la FIFA si se niega a liberar los jugadores. La Liga española fustigó la grave decisión unilateral de la FIFA de permitir a la Conmebol de añadir días adicionales a las convocatorias de sus Selecciones para escenificar sendas triple fechas en septiembre y octubre, en lugar de los habituales dos partidos.

Ello implica que, incluso si relajasen los requisitos de cuarentena para los jugadores de países en la lista roja, los mismos no tendrían el descanso suficiente para poder actuar con sus equipos al reanudarse las Ligas.

“Me gustaría que todas las federaciones miembro, todas las Ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el futbol mundial”, dijo Infantino.

“Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en la Liga española y la Liga inglesa, y consideramos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones de todo el planeta”.

