Con Taylor vi la muerte: Julio César Chávez

Recuerda con cariño toda su carrera. Tuvo grandes noches de box con rivales bastante calificados, de cada combate tiene una anécdota especial pero la que más se le quedó grabada en su mente y se llevará hasta el último día de su vida, fue cuando se enfrentó con Meldrick Taylor, porque esa pelea la estaba perdiendo y los golpes que recibió lo cimbraron, hasta llegó a pensar lo peor.

“Contra Meldrick Taylor, esa fue la pelea épica, esa ha sido la pelea más grande de toda mi carrera, ha sido el peleador más grande con el que me enfrenté, con todo respeto para Óscar de la Hoya y demás peleadores. En esta pelea por primera vez en toda mi carrera sentí la muerte, ganar en ese doceavo round fue algo increíble, algo histórico”.

Esa pelea de Chávez ante Taylor es recordada con el pasar de los años, si quedaba alguien que no lo quería o por alguna razón no le tenía fe, la gran leyenda mexicana terminó por echárselos a la bolsa y lo que vivió en los festejos fue increíble.

“El recibimiento que me dieron en Culiacán fue grande, como si fuera el Papa, con todo respeto porque me pasearon por toda la ciudad, saludé a la gente, fue algo grandioso, algo histórico y con eso me quedo en mi carrera”.

Hay un punto negativo en su carrera, le tocó experimentar, vivirlo y ser presa de las drogas, momentos en su vida que dice, afectaron muchas cosas en su entorno personal, social y perjudicó mucho su carrera.

“Mi adicción, las drogas, porque yo hubiera llegado a 100 peleas invicto y sin dudarlo. Pero cuando llevaba 90 peleas invicto dije ya, ahora si ya, ya logré lo que quería, ya tengo el dinero que quería, los carros que quería, tenía todo, todo lo que había soñado en la vida. En ese momento fue cuando empecé con mi adicción a la cocaína, es ahí donde llegaron las derrotas. Me debí haber cuidado para llegar a 100 peleas invicto, para haber sido el mejor peleador de toda la historia”.

Este sábado Chávez se despide del box en el Estadio Jalisco, momento que buscará disfrutar en toda la extensión de la palabra y gozar, porque desde hace mucho tiempo a eso se dedica, a agradecerle al de arriba todo lo que le da.

“Dios me ha dado otra oportunidad de vida, gracias a mi adicción que pude salir de ese infierno, puse clínicas en adicciones, ayudo a mucha gente de todos lados y eso me tiene contento, feliz por la ayuda que brindo”.

Mandó un mensaje a toda la afición que estará al pendiente, recalcó que serán testigos de un momento histórico que le quedará en la memoria hasta el último día de su vida y dijo sentirse nervioso, como en sus primeras peleas.

“Es mi último round de toda la vida, espero bajarme sano y caminando, porque no es fácil a esta edad, también tengo un injerto en la nariz, es peligroso para mí per así, con todo eso, me voy a arriesgar”.

Chávez no se conformará con hacer una buena pelea, buscará cerrar como ante Taylor de ser necesario, entregando todo para mandar a la lona a Camacho.

“Ya quedamos los dos, Camacho buscará noquearme, yo intentaré lo mismo, así es que venga lo que Dios quiera, voy a tratar de regalarle este último round histórico, a toda la gente de Jalisco y quienes estarán siguiendo la pelea”.

