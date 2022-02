Con Emma Raducanu como favorita, inicia el Abierto AKRON de Zapopan

Con la presencia de 32 tenistas en singles, y 16 parejas en la modalidad de dobles, hoy arranca oficialmente el Abierto AKRON de Zapopan en el Complejo Panamericano de Tenis, donde jugadoras de la talla de Emma Raducanu, actual número 12 del mundo y vigente campeona del US Open, harán vibrar a los aficionados del tenis de la Perla Tapatía.

Aunque el certamen que arranca hoy se prevé como un gran espectáculo, es también una gran oportunidad para que las participantes escalen posiciones en el ranking mundial, ya que se trata de un torneo categoría 250 de la WTA.

Sin embargo, la actual campeona del Abierto de Estados Unidos, quien se mostró muy amable con los aficionados del Complejo Panamericano de Tenis, dejó en claro que, pese a ser una de las grandes promesas a ocupar los principales escenarios del deporte blanco, no hay que tomarse la competencia de manera tan estricta.

“Todo para mí ahora es tomar experiencias realmente, sólo estoy divirtiéndome aquí, aprendiendo, aún soy muy joven, quiero estar en el juego lo más posible, creo es importante no poner tanto énfasis en cada torneo”, externó la jugadora británica.

Respecto a sus primeros días en territorio mexicano, Raducanu se dijo totalmente encantada con las personas y la calidad de la comida, pues trata de conocer lo más posible de la cultura nacional en su estadía en la Perla Tapatía.

“Estoy disfrutando mucho estar en México, en los últimos días he salido y he tenido muy buenas cenas cada noche, y estoy tratando de conocer lo más posible la cultura. Me encanta absolutamente, las personas son muy amigables y nos dieron una gran bienvenida”, dijo Emma.

El Abierto AKRON de Zapopan se llevará a cabo desde hoy y hasta el 27 de febrero en el Complejo Panamericano de Tenis, el cual cuenta con un efectivo protocolo de seguridad ante el COVID-19, lo que lo convierte en un evento más seguro para toda la familia.

"Son muy buenas instalaciones, las canchas están muy bien, el torneo está muy bien organizado"

- Emma Raducanu, tenista británica

"Jugar en México y vivir esa experiencia de tener al público apoyándote y tratar de manejar esos nervios y esa presión"

- Renata Zarazúa, tenista mexicana

"Creo que las instalaciones son magníficas, me encantan las canchas, con la altitud son canchas rápidas"

- Madison Keys, tenista estadounidense

"No nos planteamos unas expectativas para el torneo, es seguir trabajando en todo lo que llevamos haciendo"

- Nuria Párrizas, tenista española

"Las canchas están muy bien también, con ese color. Todo acá está muy chévere y muy bonito"

- Camila Osorio, tenista colombiana

PARA HOY

Juegos del primer día

Duelo Lugar

*Kalinskaya vs. Zheng Estadio AKRON

*Párrizas vs. Schmiedlova Cancha 1

*Potapova vs. Tsurenko Cancha 2

Fruhvirtova vs. Stephens Estadio AKRON

Wang vs. Davis Cancha 1

Hibino/Kania-Chodun vs. Osorio/Udvardy Cancha 2

Tan vs. Keys Estadio AKRON

McNally vs. Bronzetti Cancha 1

Plipuech/Sutjiadi vs. Pigossi/Zarazúa Cancha 2

Doi vs. Bouzkova Estadio Akron

Neel vs. Silva Cancha 1

*Los primeros tres juegos darán inicio a las 14:00 horas, mismos que podrán ser sintonizados por ESPN.

