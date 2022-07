Jonathan "Cabecita" Rodríguez fue finalmente presentado ante la afición americanista como el nuevo refuerzo para el ataque del América de cara al Apertura 2022 y el uruguayo parece haber llegado con el pie derecho, pues después de sus primeras palabras ya tiene encantados a los azulcremas.

En su conferencia de prensa de presentación, Jonathan Rodríguez se dijo sorprendido por el recibimiento y el cariño de la gente. Además, se dijo sabedor de que llega a un club muy grande en el cual buscará dar su mejor versión para ganarse un puesto con la Selección de Uruguay de cara al Mundial de Qatar 2022.

“Nunca pensé que me iban a recibir de la forma en que lo hicieron hoy, fue maravilloso. Es un club muy grande, a donde vas la gente te lo hace saber. En el momento que me dijeron de volver a México y a América, sin pensarlo dije que sí porque sabía a dónde venía. También la posibilidad de pelear por un Mundial, allá no se me daba mucho porque el futbol no es tan competitivo como acá. Estoy feliz y a aportar mi granito de arena por cosas importantes”, dijo.

Asimismo, el "Cabecita" Rodríguez confesó que no se la pensó ni un momento para aceptar venir a México, pues sabe lo que América representa. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas ante los oídos de los azulcremas.

“La decisión fue por el club, porque es América, es una oportunidad importante en mi carrera. Desde que hablé con Tano y me dijo de la posibilidad de venir dije que sí por la oportunidad que representa este club. En lo físico vengo bien, me ha costado el tema de la altura, pero poco a poco voy a agarrando el ritmo y a la idea que quiere el Tano”.

Jonathan "Cabecita" Rodríguez podría debutar el próximo sábado 9 de julio cuando las Águilas del América visiten el Estadio BBVA para medirse a los Rayados de Monterrey en la Jornada 2 del Apertura 2022.

