Aunque Henry Martín ha sido vinculado con las Chivas durante los últimos días, en el América niegan tener alguna oferta del club rojiblanco por su delantero.

Héctor González Iñárritu, presidente operativo de las Águilas, fue quien aseguró que el Rebaño no ha ofertado por los servicios del atacante mexicano, esto a pesar de que el Guadalajara necesita un delantero que le ayude a no padecer tanto por la baja de José Juan Macías.

"No, hasta el día de hoy no. Es lo que sale en los medios, pero no tenemos ninguna oferta", comentó el dirigente de las Águilas durante la presentación oficial de Jonathan Rodríguez, Néstor Araujo y Jürgen Damm como refuerzos del América.

Fue la semana pasada cuando Chivas se quedó sin "JJ" para todo el Torneo Apertura 2022, esto debido a que el delantero tapatío sufrió una rotura de ligamentos que lo dejará fuera de las canchas de ocho a nueve meses.

Ante esta situación, el club rojiblanco ha reconocido que se encuentra en la búsqueda de contratar a un centro delantero que refuerce el ataque del Rebaño en este semestre.

OF