Jürgen Damm concluyó su aventura por la MLS en febrero pasado, luego de no entrar en los planes de Gonzalo Pineda con el Atlanta United y aunque estuvo cerca en ese momento de volver a la Liga MX, el reglamento no lo permitió y desde entonces el extremo mexicano no ha tenido actividad con ningún equipo.

En las últimas horas parece que el jugador de 29 años, tendrá una nueva oportunidad de demostrar su valía en el balompié azteca y es que el Club América se plantea su fichaje para el Apertura 2022, aunque para ello, Jürgen Damm dependerá de sí mismo.

Las Águilas le realizaron pruebas médicas a Jürgen y tras aprobarlas, podrá viajar a Cancún de inmediato para ponerse a las órdenes del estratega Fernando Ortiz, quien lo mirará muy de cerca durante la pretemporada del América en la playa y con base en su desempeño, se tomará la decisión de ficharlo o no.

El exjugador de los Tigres, deberá dar su mejor versión para convencer a las Águilas de que puede ser un jugador capaz de aportarle al equipo del "Tano" Ortíz.

El América sigue trabajando en el mercado de fichajes y además de Jürgen Damm, los azulcremas pretenderían sumar a tres refuerzos más, siendo los nombres de Israel Reyes, Pablo Solari y Germán Berterame, los que más ruido hacen en los pasillos de Coapa.

