Con el Apertura 2022 todavía lejano, los rumores en torno al mercado de fichajes empiezan a circular como pólvora y algunos con más humo del que deberían. En ese sentido, uno de los equipos que más levantan pasiones es el Club América y en las últimas horas ha comenzado a sonar con fuerza el regreso de Giovani dos Santos.

El exseleccionado Nacional, terminó su etapa con las Águilas hace poco más de un año y desde entonces se encuentra sin equipo. En los últimos días, Giovani volvió al centro de atención luego de que se le viera entrenando con la Sub-20 del América y algunos medios señalaron que "Gio" volvería con los azulcremas para vivir una segunda etapa al lado de su hermano Jonathan.

La noticia no ha sentado nada bien en el americanismo, pero el entrenador de las Águilas, Fernando Ortiz, ha salido a desmentir los rumores para tranquilidad de la afición.

"Estamos en una institución tan grande que se hablan tantas cosas sin saber la realidad. Giovani no está con nosotros, pero es parte, que se entiende, de la magnitud que tiene esta institución, pero no lo vamos a contar", indicó el estratega.

Aunque trató de no cerrarle las puertas a Giovani dos Santos, Fernando Ortiz hizo hincapié en que no cuentan con el regreso de Gio al América.

"Por el momento no. Yo no descarto nada ni nunca a nadie. El futbol en muchas ocasiones te da sorpresas y más en una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros y no contamos con él", sentenció.

JL